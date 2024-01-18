Літак РФ А-50, збитий 15 січня, імовірно, брав участь у параді в Москві 2020 року ,- росЗМІ

Про це пише телеграм-канал Агентство. Новости

Один з російських військових телеграм-каналів опублікував список льотчиків, які, ймовірно, перебували в літаку А-50У, збитому над Азовським морем. Цей список дозволяє припустити, що в ніч на понеділок було знищено літак, який у 2020 році брав участь у параді до 75-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні у Москві.

В оприлюдненому списку льотчиків опинилися командир літака А-50У В'ячеслав Левченко та ще п'ять членів екіпажу. Канал уточнив, що військові вважаються зниклими безвісти, а список — неповний.

У 2020 році іванівські ЗМІ (Саме в Іваново розташований аеродром базування А-50У) писали про участь літака під командуванням Левченка в ювілейному параді Перемоги. Вони повідомляли, що екіпаж А-50У "складається з п'яти членів льотного складу та десяти операторів "другої кабіни".

Прізвище та ім'я командира А-50У, який пролетів над Красною площею, назвав і диктор, який коментував парад.

15 січня заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін та джерела у Силах оборони заявили про ураження двох російських літаків над Азовським морем.