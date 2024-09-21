Малоймовірним виглядає, що Росія здатна завершити війну на своїх умовах, - Брайза

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На мою думку, Україні вкрай необхідно отримати дозвіл на використання далекобійних ракет ATACMS і Storm Shadow в глибині російської території. Нещодавня атака у Тверській області в місті Торопець ударом безпілотника спричинила величезні вибухи по всьому місту. Знищення складів балістичних ракет, планерних бомб та інших боєприпасів явно вплинуло на здатність Росії здійснювати атаки з застосуванням цієї зброї на територію України. Чи зможе Україна досягти подібного успіху з ракетами ATACMS і Storm Shadow, ще належить з'ясувати", - зауважив Метью Брайза.

За його словами, видається логічним, якщо Україна змогла досягти значних результатів, використовуючи безпілотники, які набагато легше збити, то вона може зробити ще більше з балістичними ракетами ATACMS і Storm Shadow, а також крилатими ракетами, що потенційно послабить здатність Росії продовжувати війну.

"За даними британської військової розвідки з посиланням на український Генеральний штаб, Росія втрачає понад 1100 солдатів щодня вбитими або пораненими, а станом на сьогодні вона зазнала близько до 610 000 людських втрат. Такий рівень втрат є неприйнятним у довгостроковій перспективі. Хоча Путін може продовжувати кидати людей у бій, ці сили недостатньо кваліфіковані та недостатньо підготовлені. На сході України наступ на Покровськ має велике значення, і якщо Покровськ буде захоплено, це стане серйозним ударом по операціях України в регіоні", - прокоментував дипломат.

На його думку, є малоймовірним, що Росія зможе скористатися будь-якими проривами на сході через нестачу необхідного обладнання та особового складу. Навіть якщо Путін демонструє впевненість, виглядає малоймовірним, що Росія здатна завершити війну на своїх умовах.

"У серпні в ЗМІ з'явилися припущення про переговори між Росією та Україною щодо припинення нападів на енергетичну інфраструктуру одна одної, ймовірно, за посередництва Катару. Я думаю, що ці переговори все ще тривають. Хоча Путін, можливо, не хоче, щоб виглядало так, ніби він поступається українському тиску після вторгнення України в Курськ. Однак той факт, що ці переговори тривають, свідчить про те, що Путін шукає шляхи деескалації, зважаючи на високу ціну, яку платить Росія, навіть якщо Путін і вдає, що готовий іти на будь-які жертви", - резюмував Брайза.