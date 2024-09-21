Малоймовірним виглядає, що Росія здатна завершити війну на своїх умовах, - Брайза
Метью Брайза, ексрадник держсекретаря США, в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському висловив думку, що Путін шукає шляхи деескалації, зазначивши, що тривають переговори між Росією та Україною, ймовірно, за посередництва Катару щодо припинення нападів на енергетичну інфраструктуру одна одної
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На мою думку, Україні вкрай необхідно отримати дозвіл на використання далекобійних ракет ATACMS і Storm Shadow в глибині російської території. Нещодавня атака у Тверській області в місті Торопець ударом безпілотника спричинила величезні вибухи по всьому місту. Знищення складів балістичних ракет, планерних бомб та інших боєприпасів явно вплинуло на здатність Росії здійснювати атаки з застосуванням цієї зброї на територію України. Чи зможе Україна досягти подібного успіху з ракетами ATACMS і Storm Shadow, ще належить з'ясувати", - зауважив Метью Брайза.
За його словами, видається логічним, якщо Україна змогла досягти значних результатів, використовуючи безпілотники, які набагато легше збити, то вона може зробити ще більше з балістичними ракетами ATACMS і Storm Shadow, а також крилатими ракетами, що потенційно послабить здатність Росії продовжувати війну.
"За даними британської військової розвідки з посиланням на український Генеральний штаб, Росія втрачає понад 1100 солдатів щодня вбитими або пораненими, а станом на сьогодні вона зазнала близько до 610 000 людських втрат. Такий рівень втрат є неприйнятним у довгостроковій перспективі. Хоча Путін може продовжувати кидати людей у бій, ці сили недостатньо кваліфіковані та недостатньо підготовлені. На сході України наступ на Покровськ має велике значення, і якщо Покровськ буде захоплено, це стане серйозним ударом по операціях України в регіоні", - прокоментував дипломат.
На його думку, є малоймовірним, що Росія зможе скористатися будь-якими проривами на сході через нестачу необхідного обладнання та особового складу. Навіть якщо Путін демонструє впевненість, виглядає малоймовірним, що Росія здатна завершити війну на своїх умовах.
"У серпні в ЗМІ з'явилися припущення про переговори між Росією та Україною щодо припинення нападів на енергетичну інфраструктуру одна одної, ймовірно, за посередництва Катару. Я думаю, що ці переговори все ще тривають. Хоча Путін, можливо, не хоче, щоб виглядало так, ніби він поступається українському тиску після вторгнення України в Курськ. Однак той факт, що ці переговори тривають, свідчить про те, що Путін шукає шляхи деескалації, зважаючи на високу ціну, яку платить Росія, навіть якщо Путін і вдає, що готовий іти на будь-які жертви", - резюмував Брайза.
- 20 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна активно працює над планом Перемоги, зокрема, уже підготовлено три пункти. План у будь-якому форматі обговорюватиметься з Росією.
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