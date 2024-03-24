Маріупольців, які не отримали російські паспорти, окупанти планують виселяти з їхніх квартир, - депутат Маріупольської міськради Забавін
Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін повідомив, що з 1 липня 2024 року окупанти планують виселяти маріупольців з їх помешкання, якщо вони не отримають російський паспорт
Про це він розповів в етері Еспресо
"В Маріуполі окупанти посилюють інформаційну кампанію з паспортизації населення. Зараз росіяни розповсюджують інформацію про те, що з 1 липня цього року маріупольці, які не отримали російський паспорт, будуть виселені зі своїх квартир. Окупанти повідомляють, що будуть визнавати таких людей іноземними громадянами. В такому випадку, в людей буде 90 діб, що покинути тимчасово окуповану територію України", - розповів Забавін.
За словами Забавіна, людей змушують отримувати російські паспорти.
"Раніше окупанти вдавались до інших методів примусу для паспортизації на ТОТ. Зокрема, не видавали ліки, гуманітарну допомогу й соціальне забезпечення. Зараз вони вже взялись за самих стійких людей, які відмовляються від російського громадянства. Тобто, люди, які намагались зберегти своє житло від колаборантів, тепер змушені будуть або виїхати, або отримати російський паспорт", - додав він.
- 20 березня стало відомо, що на території тимчасово окупованої Луганської області після так званих виборів президента російські загарбники починають готуватися до посиленої примусової мобілізації місцевих жителів.
- 21 березня голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що після псевдовиборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях України ворог вчергове почав масову паспортизацію юнаків з віку 14-15 років, а чоловіки, які вже мають російський паспорт, поставлені на облік у військкоматі
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.75 Купівля 38.75Продаж 39.28
- EUR Купівля 42.04Продаж 42.81
- Актуальне
- Важливе