Маріупольців, які не отримали російські паспорти, окупанти планують виселяти з їхніх квартир, - депутат Маріупольської міськради Забавін

Про це він розповів в етері Еспресо

"В Маріуполі окупанти посилюють інформаційну кампанію з паспортизації населення. Зараз росіяни розповсюджують інформацію про те, що з 1 липня цього року маріупольці, які не отримали російський паспорт, будуть виселені зі своїх квартир. Окупанти повідомляють, що будуть визнавати таких людей іноземними громадянами. В такому випадку, в людей буде 90 діб, що покинути тимчасово окуповану територію України", - розповів Забавін.

За словами Забавіна, людей змушують отримувати російські паспорти.

"Раніше окупанти вдавались до інших методів примусу для паспортизації на ТОТ. Зокрема, не видавали ліки, гуманітарну допомогу й соціальне забезпечення. Зараз вони вже взялись за самих стійких людей, які відмовляються від російського громадянства. Тобто, люди, які намагались зберегти своє житло від колаборантів, тепер змушені будуть або виїхати, або отримати російський паспорт", - додав він.