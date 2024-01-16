"Машина вкрай важлива": авіаексперт Романенко розповів, чому знищений А-50 - велика втрата для РФ

Про це він сказав в етері Еспресо.

"У повітряно-космічних силах Росії - це важкий удар, скажімо прямо. По-перше, він важкий в людському плані, одномоментно втрачено як мінімум 16 осіб досвідчених офіцерів у званні не нижче капітана. У матеріальному плані такий літак коштує десь від 400 мільйонів до пів мільярда доларів, це дуже дорога машина, якщо це перших серій. Зараз розділилися думки, це саме перший чи останніх з отриманих модернізованих літаків А-50У. Тобто якщо перший, то це десь понад 350 млн доларів, якщо останній, то це вже під мільярд", - пояснює експерт.

За його словами, Росія втратила можливість проводити розвідувальну діяльність над українською територією в режимі моніторингу, тепер у ворога залишилось всього сім таких літаків, хоча на початку великої війни у них було їх дев'ять. А типовий час патрулювання у виділеній йому зоні чотири години, з дозаправленням 7 годин, але такого ще не практикували.

"Тобто навіть, якщо росіяни залучать всі літаки, що залишилися при умові, що 20% літаків перебувають на технічному обслуговуванні, то лише всі 6 літаків зможуть провадити моніторинг на одному якомусь відрізку із загальної лінії фронту, вздовж кордонів Росії й України й вздовж морського кордону в Чорному морі. Можливості росіян будуть дуже в цьому плані обмежені, з такою кількістю літаків", - пояснив Романенко.

На запитання, як А-50 працював проти України, він відповів: "У тій зоні, де вони патрулювали, могли з того маршруту на 300 км бачити польоти відносно великих українських літаків, на 200 км літаків типу винищувач-штурмовик і десь на 100 км об'єкти на землі, пересування бронетанкової техніки, пуски зенітних ракет, а також будь-які підльоти нашої авіації до російської території з метою пуску крилатих ракет, тобто машина вкрай важлива".