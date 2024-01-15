Є дві вірогідні версії: військовий експерт Мусієнко про ураження російського А-50 над Азовським морем
Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень, зазначив, що ураження літака А-50 ДРЛВ є складною комбінованою операцією з українського боку із застосуванням засобів РЕБ
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На мою думку, це складна комбінована операція. Ключ до розуміння того, як це стало можливим, знаходиться у подіях на передодні 13 січня. Нагадаю, коли Повітряні сили зробили офіційне повідомлення про те, що частина ракет, якими Росія зранку суботи, 13 січня, атакувала Україну, були знешкоджені засобами РЕБ. Тобто ці російські ракети не вразили цілі, деякі з них або вибухнули у повітрі, або були відхилені й фактично зникли з радарів, впавши за межами населених пунктів", - зауважив директор Центру військово-правових досліджень.
На його думку, засоби РЕБ Україна почала застосовувати доволі активно. Він не виключає, що українські сили отримали у цьому плані серйозне підсилення, яке так само пов'язане з візитом прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунаком до Києва. Тому що зараз саме британський відділ французької корпорації Thales працював дуже потужно, випробовуючи багато цікавих рішень для засобів РЕБ.
"Таким чином стали можливими два варіанти. Перший – українським силам вдалося створити велику кількість так званих фальш-цілей, тобто РЕБ відпрацювали, й це була імітація потужної ракетної атаки. А відрізнити на радарі, чи справжня ракета летить, неможливо, бо завжди буде вмикатися на радарі, що є ціль. Відповідно, була спровокована робота ворожих засобів ППО, які фактично і вразили свої літаки. Вони збили їх, тому що це було спричинено та спровоковано з українського боку, і це успіх. Другий варіант, який може бути, це те, що взагалі Україна почала застосовувати певні засоби РЕБ, які можуть бути встановлені на безпілотниках різних типів, що подають потужні імпульси, спричиняючи певні події на борту літака. Наприклад, вихід з ладу обладнання, а на літаках ДРЛВ такого обладнання багато, що може спричинити пожежу і вибух на борту. Ось ці версії, на мою думку, найбільш вірогідні, чому ця подія сталася. Це означає, що наші спроможності зростають, і це є хорошою новиною", - резюмував Олександр Мусієнко.
- 15 січня заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін та джерела у Силах оборони заявили про ураження двох російських літаків над Азовським морем
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