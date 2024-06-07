Масована атака РФ: сили ППО знищили усі 5 ракет і 48 дронів

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що ворог завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури України зі стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС та ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська, Курська та мису Чауда.

"Усього було застосовано 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БПЛА Shahed-131/136", - йдеться у повідомленні.

У результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БПЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.