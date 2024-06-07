Масована атака РФ: сили ППО знищили усі 5 ракет і 48 дронів
У ніч проти 7 травня російська армія здійснила масований удар по території України - ворог застосував 5 крилатих ракет і 53 безпілотники. Українська ППО знищила усі ракети та 48 дронів
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що ворог завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури України зі стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС та ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська, Курська та мису Чауда.
"Усього було застосовано 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БПЛА Shahed-131/136", - йдеться у повідомленні.
У результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БПЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.
- У ніч проти 7 червня Росія атакувала Україну крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 та "шахедами". На Хмельниччині, Київщині та в Одесі пролунали вибухи.
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