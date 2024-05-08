Масована нічна атака РФ: Повітряні сили знищили 39 ракет і 20 ворожих "шахедів"

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Загалом за ніч росіяни застосували 55 ракет та 21 ударний безпілотник:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", запущену із Тамбовської області РФ;

2 балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму;

4 крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря;

45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ і акваторія Каспійського моря);

1 крилату ракету "Іскандер-К", запущену із Криму;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 - з окупованої Запорізької області;

21 ударний БПЛА типу Shahed-131/136, випущених із Приморсько-Ахтарська та Курської області РФ.

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою українські оборонці неба знищили 59 повітряних цілей росіян, зокрема, 33 крилаті ракети Х-101/Х-555, 4 "калібри", 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 та 20 "шахедів"

Командувач Повітряних сил нагадав, що 8 травня в Україні відзначається День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

"Вшановуємо полеглих тієї страшної війни, вшановуємо українських героїв сучасності, які цього разу боронять рідну землю від рашизму!". - наголосив Олещук.