Масована нічна атака РФ: Повітряні сили знищили 39 ракет і 20 ворожих "шахедів"
Уночі середи, 8 травня, російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами й ударними БПЛА. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 59 з 76 повітряних цілей ворога
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Загалом за ніч росіяни застосували 55 ракет та 21 ударний безпілотник:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", запущену із Тамбовської області РФ;
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму;
- 4 крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря;
- 45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ і акваторія Каспійського моря);
- 1 крилату ракету "Іскандер-К", запущену із Криму;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 - з окупованої Запорізької області;
- 21 ударний БПЛА типу Shahed-131/136, випущених із Приморсько-Ахтарська та Курської області РФ.
До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою українські оборонці неба знищили 59 повітряних цілей росіян, зокрема, 33 крилаті ракети Х-101/Х-555, 4 "калібри", 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 та 20 "шахедів"
Командувач Повітряних сил нагадав, що 8 травня в Україні відзначається День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
"Вшановуємо полеглих тієї страшної війни, вшановуємо українських героїв сучасності, які цього разу боронять рідну землю від рашизму!". - наголосив Олещук.
- Внаслідок ракетної атаки на Україну в ніч на 8 травня є влучання в Полтавській, Вінницькій, Кіровоградській та Запорізькій областях. Постраждала дитина та двоє дорослих.
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