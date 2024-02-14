Майка Джонсона можуть усунути від влади, якщо він не поставить на голосування допомогу Україні, - Центр оборонних стратегій

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі Майк Джонсон перебуває в дуже незручному становищі. Йому вже погрожують, що його можуть усунути від влади, як його попередника Кевіна Маккарті. Оскільки попередник був доволі нерозумною людиною, і щоб отримати посаду погодився на зміну правил про те, що будь-який конгресмен може поставити на голосування питання усунення від влади. Кевін Маккарті теж був усунутий після того, як він співпрацював з демократами й дозволив проголосувати законодавство, яке не зупинило фінансування уряду. До речі, наступним мав бути пакет допомоги Україні. Цього разу у Джонсона подібна ситуація", - пояснив Хара.

За словами експерта з питань зовнішньої та безпекової політики "Центру оборонних стратегій", демократи намагаються обійти спікера Палати представників Джонсона.

"Є обхідні путі, якщо ця невеличка купка трампістів не захоче, щоб Джонсон виносив допомогу Україні на голосування. Існує спеціальна процедура, яка дозволяє винести це питання без розгляду Комітету на розгляд Палати. Наразі Майку Джонсону виставляють вимогу, що він має запустити цей законопроєкт, щоб дати можливість проголосувати Конгресу за допомогу Україні", - наголосив Хара.