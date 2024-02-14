Майка Джонсона можуть усунути від влади, якщо він не поставить на голосування допомогу Україні, - Центр оборонних стратегій
Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики "Центру оборонних стратегій" Олександр Хара зазначив, що спікеру Палати представників Майку Джонсону вже погрожують втратою посади
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Наразі Майк Джонсон перебуває в дуже незручному становищі. Йому вже погрожують, що його можуть усунути від влади, як його попередника Кевіна Маккарті. Оскільки попередник був доволі нерозумною людиною, і щоб отримати посаду погодився на зміну правил про те, що будь-який конгресмен може поставити на голосування питання усунення від влади. Кевін Маккарті теж був усунутий після того, як він співпрацював з демократами й дозволив проголосувати законодавство, яке не зупинило фінансування уряду. До речі, наступним мав бути пакет допомоги Україні. Цього разу у Джонсона подібна ситуація", - пояснив Хара.
За словами експерта з питань зовнішньої та безпекової політики "Центру оборонних стратегій", демократи намагаються обійти спікера Палати представників Джонсона.
"Є обхідні путі, якщо ця невеличка купка трампістів не захоче, щоб Джонсон виносив допомогу Україні на голосування. Існує спеціальна процедура, яка дозволяє винести це питання без розгляду Комітету на розгляд Палати. Наразі Майку Джонсону виставляють вимогу, що він має запустити цей законопроєкт, щоб дати можливість проголосувати Конгресу за допомогу Україні", - наголосив Хара.
- Президент США Джо Байден закликав Палату представників не зволікати з ухваленням законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, оскільки ціна бездіяльності зростає з кожним днем.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.99 Купівля 37.99Продаж 38.55
- EUR Купівля 40.8Продаж 41.61
- Актуальне
- Важливе