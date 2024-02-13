"Ціна бездіяльності зростає": Білий дім закликав Палату представників ухвалити допомогу Україні якнайшвидше
Білий дім закликав Палату представників не зволікати з ухваленням законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, оскільки ціна бездіяльності зростає з кожним днем
Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Укрінформ.
"Ми аплодуємо двопартійній коаліції сенаторів, яка зібралися сьогодні зранку, щоб ухвалити угоду про додаткове фінансування на захист інтересів національної безпеки Америки. Цей законопроєкт дозволить українському народові оборонятися від атак Росії", - акцентувала вона.
Також Жан-П’єр підкреслила, що ціна зволікання з ухваленням допомоги зростає щодня.
"Ціна бездіяльності зростає з кожним днем. Лідерство Америки має значення, і світ спостерігає за тим, що роблять республіканці Палати представників", - заявила вона.
За словами представниці Білого дому, законопроєкт дозволить надати гуманітарну допомогу людям у всьому світі, які цього потребують, у тому числі цивільним палестинським жителям у Газі, у яких немає нічого спільного з ХАМАС. Він також "забезпечить Ізраїль усім необхідним для захисту його народу від терористів ХАМАС".
- 8 лютого за розгляд проєкту закону з зовнішньою допомогою загальним обсягом $95 мільярдів віддали голоси 67 сенаторів. Після узгодження поправок сенат мав проголосувати по суті законопроєкту та передати його на розгляд палати представників.
- У ніч на 13 лютого сенат США припинив дебати щодо допомоги Україні, що відкрило шлях до основного голосування.
- 13 лютого Сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер рішення за палатою представників.
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