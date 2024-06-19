Майже всі сухопутні сили, які росіяни розміщували на кордоні з Фінляндією, РФ перекинула в Україну, - Yle

Про це повідомляє Yle з посиланням на високопоставлене джерело в розвідці.

"Росія лякає країни НАТО третьою світовою війною, але принаймні біля Фінляндії до війни, схоже, не готується", - кажуть у виданні.

Там зазначають, що гарнізони та військові бази російських сухопутних військ біля кордону з Фінляндією майже порожні, попри те, що Росія оголосила про посилення військ.

"В середньому на війну в Україну перекинуто 80% техніки та солдатів", – зазначає джерело у фінській військовій розвідці.

Крім того, за даними джерела, російські бази в інших частинах Росії також зазнали не менших втрат. Окрім Московської області, там війна проти України не так обтяжила війська та озброєння.

Зокрема супутникові знімки, отримані Yle, показують, що Росія направила на війну значну частину свого придатного озброєння.

Зазначається, що війна проти України найбільше обтяжила сухопутні війська Росії. Повітряні сили, війська протиповітряної оборони та військово-морський флот мають кращу укомплектованість.

"Ми здебільшого йшли за армійськими бригадами. Протиповітряна техніка навколо Санкт-Петербурга все ще відносно потужна", - кажуть у розвідці.

В одних гарнізонах залишилося більше п'ятої частини солдатів, в інших - менше. цифри також змінюються від сезону до сезону.

"Іноді з’являються нові навчальні групи, тобто кількість особового складу змінюється залежно від навчальної ситуації. Обладнання також приходить і йде", - пишуть у виданні.

Залишилися лише інструктори строковиків, а всім контрактникам довелося виконувати реальну роботу, каже джерело. У розвідці підрахували, що після закінчення війни в Україні Росії знадобиться 3-5 років, щоб відновити боєздатність своїх збройних сил.