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Війна з Росією: хроніка
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У Санкт-Петербурзі є місце, де африканських найманців готують до війни в Україні, - "Атеш"

19 червня, 2024 середа
21:02
Війна з Росією Африканські найманці

Проукраїнські агенти "Атеш" виявили центр підготовки африканських найманців у російському Санкт-Петербурзі

Зміст

Про це рух спротиву "Атеш" пише у Telegram.

"За 2,5 року війни, армія Росії знищила сотні тисяч своїх громадян і тепер змушена намагатися затикати дірки найманцями з інших країн", - пишуть партизани.

У центрі, який знайшли у Санкт-Петербурзі, росіяни готують африканських найманців до війни з Україною. Тут також розташований 101-й склад бронетанкового майна військової частини 68076.

Партизани наголошують, що детально вивчили розпорядок дня центру підготовки. А всім тим, хто одумався і хоче жити, радять звʼязатись з представниками "Атеш".

"Поки не пізно", - наголошують партизани.

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Теги:
Україна
Росія
російська армія
Африка
окупанти
Військові новини
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