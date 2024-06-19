У Санкт-Петербурзі є місце, де африканських найманців готують до війни в Україні, - "Атеш"

Про це рух спротиву "Атеш" пише у Telegram.

"За 2,5 року війни, армія Росії знищила сотні тисяч своїх громадян і тепер змушена намагатися затикати дірки найманцями з інших країн", - пишуть партизани.

У центрі, який знайшли у Санкт-Петербурзі, росіяни готують африканських найманців до війни з Україною. Тут також розташований 101-й склад бронетанкового майна військової частини 68076.

Партизани наголошують, що детально вивчили розпорядок дня центру підготовки. А всім тим, хто одумався і хоче жити, радять звʼязатись з представниками "Атеш".

"Поки не пізно", - наголошують партизани.