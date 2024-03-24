Медицина Херсонщини: 80% закладів зруйновано чи пошкоджено

Про це він написав у Telegram.

Він розповів, як намагаються налагодити доступ населення до медичних послуг. Так за його словами, у Костирці та Новорайську на Бериславщині працюють модульні пункти екстренної медичної допомоги. Вони є тимчасовою заміною пошкоджених лікарень.

"Станція обладнана всім необхідним для комфортного перебування фельдшерів та прийому пацієнтів. Тут працюють виїзні бригади лікарів-волонтерів. Один з медичних пунктів встановлений ВООЗ у партнерстві з МОЗ, другий - завдяки міжнародній організації Save the Children", - написав прокудін.

Також очільник Херсонської області зазначив, що така станція має запрацювати ще в одному населеному пункті Новорайської громади.