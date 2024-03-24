Медицина Херсонщини: 80% закладів зруйновано чи пошкоджено
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що внаслідок війни в регіоні зруйновано чи пошкоджено 80% закладів охорони здоров’я
Про це він написав у Telegram.
Він розповів, як намагаються налагодити доступ населення до медичних послуг. Так за його словами, у Костирці та Новорайську на Бериславщині працюють модульні пункти екстренної медичної допомоги. Вони є тимчасовою заміною пошкоджених лікарень.
"Станція обладнана всім необхідним для комфортного перебування фельдшерів та прийому пацієнтів. Тут працюють виїзні бригади лікарів-волонтерів. Один з медичних пунктів встановлений ВООЗ у партнерстві з МОЗ, другий - завдяки міжнародній організації Save the Children", - написав прокудін.
Також очільник Херсонської області зазначив, що така станція має запрацювати ще в одному населеному пункті Новорайської громади.
- 24 січня стало відомо, що на Херсонщині російські окупанти навмисне обстрілювали медичні заклади, більшість лікарень зруйновані. В обласному центрі немає жодної вцілілої медустанови.
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