Про це повідомив проєкту Радіо Свобода "Новини Приазов’я" голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

"Медицина перебуває в критичному стані, тому що всі наші заклади відкриті. Всі наші заклади були збудовані так, аби бути доступними, й вони виявилися доступними і ворожим обстрілам", – сказав він.

"У нас є дуже великі руйнування, які здійснилися на території колишнього Бериславського району. Це майже всі лікарні колишніх районних центрів, які там були до реформи. Вони мають або руйнування, або повністю зруйновані, або пошкоджені дуже суттєво, що вимагає повного відновлення після закінчення активної фази бойових дій", – додав Самойленко.



За його словами, безпосередньо в Херсоні жоден медичний заклад не залишився поза увагою окупантів.

"Я можу сказати, що один з обласних закладів, він специфічний, але в ньому пошкоджено понад 700 вікон. Це дуже великий обсяг робіт, аби відновити", – зауважив він.

Чиновник підкреслив, що, попри руйнування, лікарі в області є, громадяни можуть отримати всю необхідну медичну допомогу.

"Усі необхідні спеціалісти, вони є. Крім того, на території Херсонщини працює місія "Лікарі без кордонів". У лікарнях працюють бригади лікарів, які приїхали з інших міст для надання допомоги Херсонщині", - сказав Самойленко.

У листопаді 2022 року Генштаб повідомляв, що російські загарбники вивезли в напрямку Криму все медичне обладнання Новокаховської центральної лікарні, навіть карети швидкої.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb