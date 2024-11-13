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Ексклюзив

"Мене за ці слова захейтили": боєць ЗСУ Ієвлєв про нестачу піхоти

Ірена Моляр
13 листопада, 2024 середа
09:29
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Євген Ієвлєв, боєць ЗСУ, зазначив, що уражати ворога є чим, а тримати смугу зіткнення має піхота, якої не вистачає

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я одного разу сказав, але мене захейтили та зарепостили. Тут нема ніякого секрету і про це говорять всі: не вистачає піхоти. Ви ж бачите кожного дня зведення Генштабу, що ворог зазнає шалених втрат. А останніми днями був черговий рекорд, тобто наші засоби ураження працюють доволі якісно. Відпрацьовують наші дрони, артилерія, міномети, однак є ключове: лінію оборони тримає піхота. В окопах саму смугу зіткнення тримає піхота", - підкреслив боєць ЗСУ.

За його словами, багато хто з хлопців виснажився або втратив здоров'я, тому вже не можуть виконувати завдання на передку. Щодо поповнення, то є певні проблеми, бо уражати ворога є чим, а тримати – близько критичного мінімуму. Тому на сьогодні сама велика нестача – піхота.

"Щодо ворожої піхоти, то росіяни не встигають її максимально професійно навчати. Бачимо тактику противника – закидування "м'ясом", хай групами не 50 осіб, як було, а по 7-12, тобто використовує перевагу в кількості. Армія РФ намагається брати чисельністю, тому про якість ворожої піхоти говорити недоречно", - резюмував Євген Ієвлєв.

  • 13 листопада Генштаб ЗСУ інформував, що впродовж минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще десятки своєї техніки, а також щонайменше 1770 військових.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
ЗСУ
втрати окупантів
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