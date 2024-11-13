"Мене за ці слова захейтили": боєць ЗСУ Ієвлєв про нестачу піхоти

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я одного разу сказав, але мене захейтили та зарепостили. Тут нема ніякого секрету і про це говорять всі: не вистачає піхоти. Ви ж бачите кожного дня зведення Генштабу, що ворог зазнає шалених втрат. А останніми днями був черговий рекорд, тобто наші засоби ураження працюють доволі якісно. Відпрацьовують наші дрони, артилерія, міномети, однак є ключове: лінію оборони тримає піхота. В окопах саму смугу зіткнення тримає піхота", - підкреслив боєць ЗСУ.

За його словами, багато хто з хлопців виснажився або втратив здоров'я, тому вже не можуть виконувати завдання на передку. Щодо поповнення, то є певні проблеми, бо уражати ворога є чим, а тримати – близько критичного мінімуму. Тому на сьогодні сама велика нестача – піхота.

"Щодо ворожої піхоти, то росіяни не встигають її максимально професійно навчати. Бачимо тактику противника – закидування "м'ясом", хай групами не 50 осіб, як було, а по 7-12, тобто використовує перевагу в кількості. Армія РФ намагається брати чисельністю, тому про якість ворожої піхоти говорити недоречно", - резюмував Євген Ієвлєв.