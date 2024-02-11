Мета РФ - за будь-яку ціну захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені минулого літа території, - Тарнавський

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Напруженою, але контрольованою залишається обстановка в операційній зоні ОСУВ "Таврія". Ми бачимо мету противника - за будь-яку ціну і якнайшвидше захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені ним минулого літа території", - зазначив він.

За словами Тарнавського, до штурмових піхотних груп ворог дедалі частіше долучає бронегрупи, але українські воїни стійко тримають оборону.

"Російського агресора активно нищать і беруть у полон зокрема й наші свіжі сили, що вступили в бій", - додав командувач.

Загальні втрати окупантів в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби становили 458 осіб та 25 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Серед знищеної або пошкодженої техніки - 9 танків, 11 бойових бронемашин, 2 артилерійські системи, 2 автомобілі та 1 одиниця спеціальної техніки. Також злетів у повітря 1 склад боєприпасів. Знищено ще 1 важливий об’єкт росіян. Нейтралізовано або знищено 139 БпЛА різних типів. Ворог учора завдав 25 авіаційних та 2 ракетних удари, вчинив 57 штурмових дій та 663 артобстріли.