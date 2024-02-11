Мета РФ - за будь-яку ціну захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені минулого літа території, - Тарнавський
Головною метою окупантів є якнайшвидше захоплення Авдіївки, Новомихайлівки та втрачених ними минулого літа території. У штурмах дедалі частіше беруть участь ворожі бронегрупи
Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Напруженою, але контрольованою залишається обстановка в операційній зоні ОСУВ "Таврія". Ми бачимо мету противника - за будь-яку ціну і якнайшвидше захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені ним минулого літа території", - зазначив він.
За словами Тарнавського, до штурмових піхотних груп ворог дедалі частіше долучає бронегрупи, але українські воїни стійко тримають оборону.
"Російського агресора активно нищать і беруть у полон зокрема й наші свіжі сили, що вступили в бій", - додав командувач.
Загальні втрати окупантів в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби становили 458 осіб та 25 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Серед знищеної або пошкодженої техніки - 9 танків, 11 бойових бронемашин, 2 артилерійські системи, 2 автомобілі та 1 одиниця спеціальної техніки. Також злетів у повітря 1 склад боєприпасів. Знищено ще 1 важливий об’єкт росіян. Нейтралізовано або знищено 139 БпЛА різних типів. Ворог учора завдав 25 авіаційних та 2 ракетних удари, вчинив 57 штурмових дій та 663 артобстріли.
- Авдіївка залишається основним напрямом для Росії. Окупанти не полишають спроб захопити місто та продовжують атаки у південно-східній частині населеного пункту.
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