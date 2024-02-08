Британська розвідка оцінила ситуацію на пріоритетному для РФ напрямку
Авдіївка залишається основним напрямом для Росії. Окупанти не полишають спроб захопити місто та продовжують атаки у південно-східній частині населеного пункту
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що в Авдіївці тривають вуличні бої між українськими захисниками та російськими окупантами.
"Протягом останніх двох тижнів російські війська, ймовірно, спрямували додаткові сили в район Авдіївки, посилюючи тиск на українські позиції навколо міста", - припускають у розвідці.
Проте Україна продовжує контратаки, щоб зберегти основний шлях постачання боєприпасів.
За даними Великої Британії, за останні чотири тижні з тактичної авіації по українських позиціях в Авдіївці було випущено близько 600 керованих боєприпасів. 5 лютого РФ збільшила кількість ударів керованими повітряними боєприпасами з 30 до 50 на день. Це на 66% більше ніж за останні два тижні.
"Росія майже, напевно, продовжить наступальний тиск у цьому районі протягом наступних кількох тижнів, активно використовуючи тактичну авіацію для підтримки своїх зусиль", - вважають у розвідці.
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