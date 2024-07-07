"Ми будемо зміцнювати український флот": Зеленський разом із новими міністрами оборони Нідерландів і Великої Британії та новим главою МЗС Нідерландів відвідав Одесу

Про це президент України повідомив у Telegram.

Зеленський розповів, що поінформував нових міністрів Нідерландів та Великої Британії про ситуацію на полі бою. Була доповідь від командувача ВМС Неїжпапи.

“Ми будемо зміцнювати український флот і надалі разом з Британією, разом з Нідерландами – є хороші нові деталі такої нашої співпраці. Говорили сьогодні про зміцнення ППО, це наш безумовний пріоритет, я вдячний за готовність робити наступні кроки – зокрема по F-16”, - наголосив український президент.

Зеленський зазначив, що провів нараду щодо ситуації в Одесі та в області. Серед ключових питань: безпека, робота транспортних артерій, енергетика, соціальні питання.

Також у Одесі він нагородив воїнів ВМС України та відвідав поранених українських захисників.