"Ми будемо зміцнювати український флот": Зеленський разом із новими міністрами оборони Нідерландів і Великої Британії та новим главою МЗС Нідерландів відвідав Одесу
Президент України Володимир Зеленський, разом із із новими міністрами оборони Нідерландів і Великої Британії та новим главою міністерства закордонних справ Нідерландів відвідав Одесу в День Військово-Морських сил
Про це президент України повідомив у Telegram.
Зеленський розповів, що поінформував нових міністрів Нідерландів та Великої Британії про ситуацію на полі бою. Була доповідь від командувача ВМС Неїжпапи.
“Ми будемо зміцнювати український флот і надалі разом з Британією, разом з Нідерландами – є хороші нові деталі такої нашої співпраці. Говорили сьогодні про зміцнення ППО, це наш безумовний пріоритет, я вдячний за готовність робити наступні кроки – зокрема по F-16”, - наголосив український президент.
Зеленський зазначив, що провів нараду щодо ситуації в Одесі та в області. Серед ключових питань: безпека, робота транспортних артерій, енергетика, соціальні питання.
Також у Одесі він нагородив воїнів ВМС України та відвідав поранених українських захисників.
- 7 липня новий міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс і міністр закордонних справ країни Каспаро Вельдкамп під час візиту до Києва заявили про передачу Україні додаткового ЗРК Patriot та іншої допомоги.
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