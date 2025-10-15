Про це для Еспресо розповіла одна з учасниць акції, дружина важкопораненого військовополоненого Олега Лобова Анна.

Вони закликали президента України особисто зустрітися з ними та невідкладно знайти реальні механізми для порятунку їхніх рідних із полону – тих, кому обіцяли повернення ще через 3-4 місяці після виходу з заводу.

"Ми чекаємо на своїх рідних і на реакцію Президента України. Родини тих бійців, яким обіцяли пріоритет у поверненні, уже 41 місяць живуть надією на порятунок", – наголосила Анна Лобова.

Акція розпочалася о 8:00 ранку. О 9:00 учасники вшанували загиблих хвилиною мовчання, перекривши рух на Хрещатику. О 12:00 та 14:00 відбулося символічне перекриття руху на зелене світло біля ЦУМу, як нагадування, що час іде, а їхні близькі досі залишаються у полоні.

Як додала активістка, українських воїнів у Росії вже починають масово судити, а це означає, що вони виходять зі статусу військовополонених.

"Йдеться навіть не про один вирок. Зараз це – набуває масовості. Знаємо також, що Путін денонсував Європейській конвенції, проти катування. Чого нам далі чекати? Іде четвертий рік, ми не віримо, що немає жодного механізму, тому що тоді б обмінів узагалі не було", – каже дружина військовополоненого захисника.

Що було раніше

Нагадаємо, у квітні цього року родини важкопоранених полонених військовослужбовців проводили акцію-голодування, аби їх почули у почали звільняти з полону рідних. Але після спілкування з представниками Офісу президента вони вирішили припинити голодування, повіривши, що їх почують.

Ще раніше, у березні, родичам зниклих безвісти та військовополонених невідомі люди у формі пригрозили, що вони "тепер ще довше чекатимуть своїх рідних з полону", а поліція склала адмінпротокол на організаторів акції.