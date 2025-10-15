"Ми чекаємо на своїх рідних і на реакцію президента", – родичі військовополонених азовців на акції-протесті
У Києві, на Майдані Незалежності, 14 та 15 жовтня родини військовополонених захисників Маріуполя, які вийшли з "Азовсталі" в полон, провели акцію протесту. Звертались до Володимира Зеленського
Про це для Еспресо розповіла одна з учасниць акції, дружина важкопораненого військовополоненого Олега Лобова Анна.
Вони закликали президента України особисто зустрітися з ними та невідкладно знайти реальні механізми для порятунку їхніх рідних із полону – тих, кому обіцяли повернення ще через 3-4 місяці після виходу з заводу.
"Ми чекаємо на своїх рідних і на реакцію Президента України. Родини тих бійців, яким обіцяли пріоритет у поверненні, уже 41 місяць живуть надією на порятунок", – наголосила Анна Лобова.
Акція розпочалася о 8:00 ранку. О 9:00 учасники вшанували загиблих хвилиною мовчання, перекривши рух на Хрещатику. О 12:00 та 14:00 відбулося символічне перекриття руху на зелене світло біля ЦУМу, як нагадування, що час іде, а їхні близькі досі залишаються у полоні.
Як додала активістка, українських воїнів у Росії вже починають масово судити, а це означає, що вони виходять зі статусу військовополонених.
"Йдеться навіть не про один вирок. Зараз це – набуває масовості. Знаємо також, що Путін денонсував Європейській конвенції, проти катування. Чого нам далі чекати? Іде четвертий рік, ми не віримо, що немає жодного механізму, тому що тоді б обмінів узагалі не було", – каже дружина військовополоненого захисника.
Що було раніше
Нагадаємо, у квітні цього року родини важкопоранених полонених військовослужбовців проводили акцію-голодування, аби їх почули у почали звільняти з полону рідних. Але після спілкування з представниками Офісу президента вони вирішили припинити голодування, повіривши, що їх почують.
Ще раніше, у березні, родичам зниклих безвісти та військовополонених невідомі люди у формі пригрозили, що вони "тепер ще довше чекатимуть своїх рідних з полону", а поліція склала адмінпротокол на організаторів акції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.95
- EUR Купівля 48.21Продаж 48.88
- Актуальне
- Важливе