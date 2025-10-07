"Нас просять мовчати, а це за межею наших можливостей": родичі військовополонених Азовсталі вийдуть на акцію-протест

Одна з організаторок акції-протесту та дружина важкопораненого військовополоненого Олега Лобова Анна розповіла для Еспресо, що дальше чекати – за межею їхніх можливостей.

"Коли ми ще раніше виходили на голодування, після цього не одну тисячу людей повернули. Ми чекали, мовчали, як нас просили, щоб "не зашкодити роботі" Але зараз, коли пройшов черговий обмін, ми розуміємо, що нас даремно просять мовчати.

Захисників Азовсталі не повертають в тій кількості, як це пишуть в гучних заголовках. Ми знаємо правдиву статистику. І як родичі, тих, кому давали наказ, дуже обурені. Просто сидіти чекати – це вже за межею наших можливостей. Влада повинна знайти термінове рішення, щоб забрати першочергово тих, кому вона обіцяла", – прокоментувала Анна Лобова.

Як додала активістка, українських воїнів у Росії вже починають масово судити, а це означає, що вони виходять зі статусу військовополонених.

"Йдеться навіть не про один вирок. Зараз це – набуває масовості. Знаємо також, що Путін денонсував Європейській конвенції, проти катування. Чого нам далі чекати? Іде четвертий рік, ми не віримо, що немає жодного механізму, тому що тоді б обмінів узагалі не було", – каже дружина військовополоненого захисника.

Сподівання на зустріч із Зеленським

Жінка пояснює, що дуже боляче спостерігати за тим, як повертають, інших військовополонених, які значно пізніше потрапили у полон, хоч наголошує – повинні повернути усіх.

На міжнародні організації, кажуть родичі, надій узагалі не покладають, особливо родичі тих, кого стратили в теракті в Оленівці.

"Якщо наша країна від них не відмовляється, значить, напевно, є якісь інші для цього причини. Ми б хотіли зустрітися з президентом України, тому що в серпні 2024 року була велика пресконференція, на якій був і Буданов, і багато інших високопосадовців, коли розширили перемовну групу. Тоді казали, що з Азовсталі полонені – це важка категорія, але мовляв "ми будемо повертати їх". Це все гучні слова, які з часом йдуть в небуття", – переконана Анна Лобова.

Родичі військовополонених з Азовсталі просять не сприймати їхню акцію, як провокативну і хочуть зустрітись з президентом Зеленським.

"Ми родичі воїнів, яким дали накази вийти, на яких трималась оборона. Вони здійснили подвиг, задля чого це все було. Знаючи, що перебувають у повній блокаді, ніхто з них не складав зброю. Ми дуже б хотіли поговорити з Володимиром Зеленським, думаю, нам є що сказати один одному", – зазначила Анна Лобова.

На акцію вийдуть родичі інших військовополонених Маріупольського гарнізону. Вимагатимуть, щоб були виконані обіцянки, які їм дала українська влада.

"Обіцянки давали не тільки військовим, а й родинам, батькам, дітям. Діти, які тоді не могли говорити і ходити, зараз самі вже приходять на акції і просять звільнити їхніх батьків".

До акції можна долучитись 14 і 15 жовтня з 8:00 на Майдані Незалежності.

Що було раніше

Нагадаємо, у квітні цього року родини важкопоранених полонених військовослужбовців проводили акцію-голодування, аби їх почули у почали звільняти з полону рідних. Але після спілкування з представниками Офісу президента вони вирішили припинити голодування, повіривши, що їх почують.

Ще раніше, у березні, родичам зниклих безвісти та військовополонених невідомі люди у формі пригрозили, що вони "тепер ще довше чекатимуть своїх рідних з полону", а поліція склала адмінпротокол на організаторів акції.