Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Ми маємо напрацьовувати контраргументи на тези росіян під час перемовин, - керівник ЦВО Андрющенко
Ексклюзив

Ми маємо напрацьовувати контраргументи на тези росіян під час перемовин, - керівник ЦВО Андрющенко

Марина Клюєва
19 жовтня, 2025 неділя
13:11
Війна з Росією Петро Андрющенко

Ми маємо напрацювати контраргументи на тези росіян в першу чергу щодо російської мови та церкви

Зміст

Таку думку висловив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в етері Еспресо. 

"Це найбільш складна теза для нас має бути, з якої ми маємо напрацювати контраргументи в першу чергу щодо російської мови, це ще не всі аргументи, давайте ще згадаємо, що про церкву свою вони будуть обов’язково згадувати і тут у нас мають бути контраргументи, які ми вже маємо артикулювати насправді. Що в Україні немає проблеми з двомовністю, що немає утисків ніякої російської мови, немає утисків з точки зору, наприклад, по лінії віри і маємо використовувати, наприклад, інші контраргументи. Я би використовував нашу зброю комунікаційну, наших спікерів, не так, як вони себе зараз використовують. Ну, вибачте вже за критику, так, як маємо ми це робити з американцями, якщо ми хочемо мати там вплив", - сказав він. 

Петро Андрющенко наголосив, що Україна має просувати серед американців тези про те, що Росія забороняє і фактично утискає всю протестантську церкву зокрема на тимчасово окупованих територіях. 

"Америка - це протестантизм і для них це набагато важливіше, аніж якась там Русская православная церква, вибачте. Ви хоч раз, або ми хоч раз про це чули від наших спікерів, ні, не чули. То чому ми очікуємо, що в нас раптом з'являться якісь карти, які почнуть перегравати Путіна? А це важливі меседжі, який ми маємо доносити. Це по-перше. По-друге, щодо обміну територій, всі цитують те, що сказав Путін. А що сказав Зеленський щодо можливого закінчення війни? Хтось це цитує? Ні, ніхто не цитує. А чому? - А тому що в нас немає плану бачення, як ми це бачимо. Знов таки ми маємо збиратися ще на досвід, який був. Давайте подивимось на Ізраїль і закінчення війни з Палестиною, як це відбувалося. І спочатку з'явився мирний план, який в тому числі просувався Ізраїлем. І був ним погоджений", - зазначив він.

Керівник Центру вивчення окупації зауважив, що сьогодні  в України немає жодного пропозиції, від якої можна було б відштовхнутися.

"Окрім того, що давайте ми спочатку зупинимо бойові дії, а потім будемо домовлятися. Ну це ж на мирний план як не схоже, правда, автопогодність. Тому, дійсно, ми маємо ма мати власну, вибачте, за масло масло, не свою там комунікаційну зброю, свої меседжі, якими ми маємо превентивно бити росіян. Вони кажуть про мову, давайте казати про віру. Якщо вони кажуть про мову щось інше, давайте наводити приклад, випускати наших депутатів того "слуги народу", які досі не навчились нас читати, говорити і писати українською, але, в принципі, давайте їх використовувати в інший бік. Хай вони виходять і чистою російською своєю розповідають, що немає ніяких проблем з російською мовою в Україні: "От дивиться, я депутат, в побуті спілкуюсь російською". Це дуже неприємно нам буде чути тут в Україні, але ми маємо зараз розуміти, що це трохи іншого рівня гра, і трохи іншого рівня комунікація. І маємо там на певний час принаймні з цим змиритися, а потім будемо з цим розбиратися. От і все", - вважає він. 

Петро Андрющенко також зауважив, що у разі, якщо українська сторона їхала у Вашингтон зі сподіваннями отримати Tomahawk, не розуміючи, що Путін вступить у гру і зробить все, щоб це не відбулося, це мінус Україні, а не плюс Путіну.

"Тому коли ми кажемо про Путіна, про Трампа і про Віткоффа, і про все, що відбувається, спочатку треба подивитись про себе і зрозуміти, а що ми маємо на увазі. Тому що, якщо ми дійсно їхали в Вашингтон зі сподіваннями отримати Tomahawk, не розуміючи, що Путін точно вступить в гру і зробить все, щоб це не відбулося, ну, це мінус нам, а не плюс Путіну. І в подальшому, у тому числі і напередодні Будапешту - це те саме. Те саме треба розгортати комунікаційні компанії, витрачати там, я не знаю, по 4 мільярди гривень на якусь підтримку українського кіно, яке у підсумку, вибачте, ніхто дивитись не буде, так, як ми зараз не маємо. А витратити на рекламу, в тому числі на Америку і нагадати американцям про Будапештський меморандум, що вже була зустріч у Будапешті - вона привела саме до цієї війни, саме під тиском американців. І коли їх речники кажуть, що американці втомились, тут варто їм нагадати, що вони свого часу втомились нас перемовляти, щоб ми відмовилися від ядерної зброї, а тепер вони втомилися від того, що після цього на нас напала Росія. Тому всі ці речі треба упаковувати, їх треба подавати, подавати і просувати свій порядок денний, так як це робив Ізраїль, так як, на жаль, це роблять росіяни і так, як, на жаль, не робимо ми", - додав він.

  • 16 жовтня Трамп спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним та запросив його на зустріч до Будапешту, той попередньо погодився.
  • 17 жовтня Білому домі у п’ятницю відбулася зустріч президентів України та США, ключовим питанням перемовин стали засоби тиску на Росію для досягнення миру.
  • Проте очікуваної домовленості про надання Україні американських далекобійних ракет "Томагавк" на зустрічі у Вашингтоні не було досягнуто. Як наголосив Трамп, спершу він знову хотів би поспілкуватися з Путіним.
  • На додачу Трамп запропонував "заморозити" війну по нинішній лінії фронту.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
УПЦ МП
Володимир Зеленський
окуповані території
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Петро Андрющенко
Читайте також:
Микола Трофименко
Автор Тетяна Яворська
18 жовтня, 2025 субота
"Наше завдання – створити ефективну мережу закладів освіти, а не утримувати будівлі, столи й стільці", – заступник міністра освіти Микола Трофименко
Володимир Путін тисне руку посланнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу під час зустрічі в Санкт-Петербурзі 11 квітня 2025 року
Автор Анатолій Буряк
19 жовтня, 2025 неділя
Віткофф на зустрічі у Вашингтоні вимагав від української делегації віддати росіянам Донбас з огляду на "переважну російськомовність" регіону, - WP
погода, опади, дощь
Автор Марія Науменко
17 жовтня, 2025 п'ятниця
Різке похолодання, дощі, а подекуди можливий мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
Київ
+7.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 48.41
    Продаж 49.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
19 жовтня
14:01
OPINION
Путін живе у концепті "неоялтинського обміну"
13:51
Оновлено
Пожежа на Оренбурзькому ГПЗ після нічого удару
Удари БПЛА по Росії: пошкоджено найбільший у світі газопереробний завод в Оренбурзі та НПЗ у Новокуйбишевську, удар по якому підтвердили СБС ЗСУ
13:48
Ексклюзив
Афіпський НПЗ у Краснодарському краї
Важко зафіксувати для медійного простору всі ураження об’єктів на території Росії, - Defense Express
13:47
Огляд
Сергій Васильківський
Живопис, що дихає степом: 171 рік тому народився Сергій Васильківський – митець українського світу
13:44
Олексій Лень
Українського баскетболіста Олексія Леня відрахували з клубу НБА "Нью-Йорк Нікс"
13:16
хмарна погода, хмари
Наталка Діденко: наступні два дні — найхолодніші, але з вівторка прийде потепління
12:48
Огляд
міжнародний огляд
Пісторіус заговорив про відновлення призову чоловіків у Німеччині, а Путін у розмові з Трампом вимагав повного контролю над Донеччиною. Акценти світових ЗМІ 19 жовтня
12:05
атака на Львів
Партизани "Атеш" знищили вузол координації російських військ у Брянській області
12:01
OPINION
Будапештське рандеву Путіна і Трампа: похорон Римського статуту
11:51
Володимир Зеленський
За тиждень Росія запустила по Україні понад 3270 ударних дронів, 1370 КАБів і майже 50 ракет, - Зеленський
11:40
Китай та США
Китай заявив, що має "неспростовні докази" кібератак з боку США на китайську держустанову
11:29
Ексклюзив
ЗСУ
Росіяни намагаються перерозподілити свої сили, - у бригаді НГУ "Хартія" розповіли про ситуацію на Харківському напрямку
11:24
Республіка Сербська призначила Ану Трішич Бабич тимчасовою президенткою, підтвердивши відставку Додіка
10:46
Мета - виховати слухняного громадянина: ЦПД заявляє, що в РФ переписують "під пропаганду" підручники з мови та літератури
10:29
Іран
Іран оголосив про розірвання ядерної угоди 2015 року
10:00
OPINION
Трампу начхати на усі нюанси, йому потрібна "зупинка війни"
09:26
Афганістан і Пакистан домовилися про припинення вогню після тижня прикордонних зіткнень
09:05
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 223 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:51
ЗСУ, ППО
За ніч ППО знешкодила 40 із 62 ворожих безпілотників
08:33
Оновлено
Росія атакували Україну дронами в ніч на 19 жовтня: на Дніпровщині є поранені
08:30
Ексклюзив
Віталій Портников
В Одесі на наступних мерських виборах оберуть "продовження" Труханова, - Портников
08:04
У віці 48 років помер бас-гітарист Limp Bizkit Сем Ріверс
08:02
OPINION
Чим більше шкоди зазнає Росія — тим менше хочуть їй допомагати
07:34
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила танк, 3 бронемашини і 1000 військових
07:15
Політика в мундирі: найвідоміші випадки, коли військові ставали визначними державними діячами
01:22
Володимир Путін тисне руку посланнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу під час зустрічі в Санкт-Петербурзі 11 квітня 2025 року
Віткофф на зустрічі у Вашингтоні вимагав від української делегації віддати росіянам Донбас з огляду на "переважну російськомовність" регіону, - WP
00:42
Оновлено
Вбитий у Дубліні вихідцем з Сомалі українець Вадим Давиденко
Мріяв займатися кібербезпекою та допомагати Україні: ким був вбитий сомалійцем в Ірландії український юнак Вадим Давиденко
00:27
Джозефіна Джексон у рекламі компанії "Ковальська"
Виробника бетона оштрафували за рекламу із Джозефіною Джексон, - ЗМІ
00:00
Дональд Трамп
"США не потерплять наркотерористів": Трамп повідомив про знищення підводного човна, який перевозив наркотики
2025, субота
18 жовтня
23:54
трамп путін
Путін у розмові з Трампом знову просив увесь Донбас в обмін на ТОТ Запоріжжя й Херсонщини, - Washington Post
23:41
Світлана Лобода
Лобода виступила на весіллі футболіста Хайкіна, що "пишається російським паспортом", - блогер
23:30
Ексклюзив
Віталій Портников
Трамп і Сі Цзіньпін можуть спільно примусити Путіна до перемир'я, - Портников
23:28
Польські прикордонники знайшли тунель на кордоні з Білоруссю
22:44
Трамп та Керолайн Левітт на борту президентського лайнера
Чому Трамп пропонує Україні та РФ "визнати реалії на полі бою просто зараз": що каже речниця Білого дому
22:40
Оновлено
РФ вперше завдала удару КАБом по місту Лозова на Харківщині: 6 людей постраждали
22:38
Ексклюзив
Віталій Портников
Мирної угоди між Україною та РФ не буде ще довго, - Портников
22:17
У Черкасах дві церкви досі залишаються під контролем Московського патріархату, - капелан
21:40
Речниця президентської адміністрації США Керолайн Левітт
"Твоя мама обрала": як прессекретарка Трампа Левітт відповіла на запитання про те, чому зустріч з Путіним буде у Будапешті, де 94-го Україну позбавили ядерного арсеналу
21:17
Загальноамериканська акція No Kings (18.10.2025)
У різних містах США стартували тисячі мітингів "No Kings" проти політики Трампа
20:51
Наслідки шторму на Алясці
Західна Аляска оговтується після потужного шторму "Халонг": триває завершення евакуації та оцінка збитків
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV