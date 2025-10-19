Ми маємо напрацьовувати контраргументи на тези росіян під час перемовин, - керівник ЦВО Андрющенко

Таку думку висловив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в етері Еспресо.

"Це найбільш складна теза для нас має бути, з якої ми маємо напрацювати контраргументи в першу чергу щодо російської мови, це ще не всі аргументи, давайте ще згадаємо, що про церкву свою вони будуть обов’язково згадувати і тут у нас мають бути контраргументи, які ми вже маємо артикулювати насправді. Що в Україні немає проблеми з двомовністю, що немає утисків ніякої російської мови, немає утисків з точки зору, наприклад, по лінії віри і маємо використовувати, наприклад, інші контраргументи. Я би використовував нашу зброю комунікаційну, наших спікерів, не так, як вони себе зараз використовують. Ну, вибачте вже за критику, так, як маємо ми це робити з американцями, якщо ми хочемо мати там вплив", - сказав він.

Петро Андрющенко наголосив, що Україна має просувати серед американців тези про те, що Росія забороняє і фактично утискає всю протестантську церкву зокрема на тимчасово окупованих територіях.

"Америка - це протестантизм і для них це набагато важливіше, аніж якась там Русская православная церква, вибачте. Ви хоч раз, або ми хоч раз про це чули від наших спікерів, ні, не чули. То чому ми очікуємо, що в нас раптом з'являться якісь карти, які почнуть перегравати Путіна? А це важливі меседжі, який ми маємо доносити. Це по-перше. По-друге, щодо обміну територій, всі цитують те, що сказав Путін. А що сказав Зеленський щодо можливого закінчення війни? Хтось це цитує? Ні, ніхто не цитує. А чому? - А тому що в нас немає плану бачення, як ми це бачимо. Знов таки ми маємо збиратися ще на досвід, який був. Давайте подивимось на Ізраїль і закінчення війни з Палестиною, як це відбувалося. І спочатку з'явився мирний план, який в тому числі просувався Ізраїлем. І був ним погоджений", - зазначив він.

Керівник Центру вивчення окупації зауважив, що сьогодні в України немає жодного пропозиції, від якої можна було б відштовхнутися.

"Окрім того, що давайте ми спочатку зупинимо бойові дії, а потім будемо домовлятися. Ну це ж на мирний план як не схоже, правда, автопогодність. Тому, дійсно, ми маємо ма мати власну, вибачте, за масло масло, не свою там комунікаційну зброю, свої меседжі, якими ми маємо превентивно бити росіян. Вони кажуть про мову, давайте казати про віру. Якщо вони кажуть про мову щось інше, давайте наводити приклад, випускати наших депутатів того "слуги народу", які досі не навчились нас читати, говорити і писати українською, але, в принципі, давайте їх використовувати в інший бік. Хай вони виходять і чистою російською своєю розповідають, що немає ніяких проблем з російською мовою в Україні: "От дивиться, я депутат, в побуті спілкуюсь російською". Це дуже неприємно нам буде чути тут в Україні, але ми маємо зараз розуміти, що це трохи іншого рівня гра, і трохи іншого рівня комунікація. І маємо там на певний час принаймні з цим змиритися, а потім будемо з цим розбиратися. От і все", - вважає він.

Петро Андрющенко також зауважив, що у разі, якщо українська сторона їхала у Вашингтон зі сподіваннями отримати Tomahawk, не розуміючи, що Путін вступить у гру і зробить все, щоб це не відбулося, це мінус Україні, а не плюс Путіну.

"Тому коли ми кажемо про Путіна, про Трампа і про Віткоффа, і про все, що відбувається, спочатку треба подивитись про себе і зрозуміти, а що ми маємо на увазі. Тому що, якщо ми дійсно їхали в Вашингтон зі сподіваннями отримати Tomahawk, не розуміючи, що Путін точно вступить в гру і зробить все, щоб це не відбулося, ну, це мінус нам, а не плюс Путіну. І в подальшому, у тому числі і напередодні Будапешту - це те саме. Те саме треба розгортати комунікаційні компанії, витрачати там, я не знаю, по 4 мільярди гривень на якусь підтримку українського кіно, яке у підсумку, вибачте, ніхто дивитись не буде, так, як ми зараз не маємо. А витратити на рекламу, в тому числі на Америку і нагадати американцям про Будапештський меморандум, що вже була зустріч у Будапешті - вона привела саме до цієї війни, саме під тиском американців. І коли їх речники кажуть, що американці втомились, тут варто їм нагадати, що вони свого часу втомились нас перемовляти, щоб ми відмовилися від ядерної зброї, а тепер вони втомилися від того, що після цього на нас напала Росія. Тому всі ці речі треба упаковувати, їх треба подавати, подавати і просувати свій порядок денний, так як це робив Ізраїль, так як, на жаль, це роблять росіяни і так, як, на жаль, не робимо ми", - додав він.