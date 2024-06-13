Ми перетрусимо небо і землю, аби Україна отримала те, що потребує, - Остін

Про це він сказав під час трансляції брифінгу в етері Еспресо.

"Я головую під час засідань цієї Контактної групи вже у 23-тє і підкреслю, що Путін зараз прощупує те, хто залишається вірним своєму слову, він діє радикально, тому це все дуже небезпечно. Ми маємо бути чіткими. Путін розв'язав цю війну, вдерся на територію свого мирного сусіда. Він намагається заперечити демократію понад 43 млн українців. Його імперські амбіції налякали країни по всьому світу. Україна справді має значення для США та всього світу. Якщо Путін притисне Україну своїм чоботом, то тінь цього чобота буде на наших країнах. Якщо йому вдасться те, що він запланував в Україні, то буде лише натхненним діяти далі, а світ перейде на дедалі більший рівень небезпеки", - зауважив міністр оборони США.

За його словами, зараз ми рухаємося по траєкторії, аби забезпечити безпеку на десятиліття, тому будемо продовжувати допомагати Україні зберігати свій суверенітет та безпеку кожного нашого партнера і союзника.

"Ми будемо намагатися зробити все, аби притягнути Путіна до відповідальності та його поплічників за ці всі звірства, які були ними здійснені. Ми будемо допомагати Україні закривати небо. Ми перетрусимо небо і землю, аби Україна отримала те, що вона потребує", - резюмував Ллойд Остін.