Ми створили killzone, у яку не може заїхати ні легкова техніка, ні броньована: командир Рисак про напрямок Липців на Харківщині
Українські Сили оборони контролюють ситуацію на напрямку Липців на Харківщині та створили зону вогневого ураження, у яку не може прорватися ані легкова, ані броньована техніка противника
Про це в ефірі Еспресо сказав командир роти ударних БПАК батальйону розвідки 13-ї бригади НГУ "Хартія" Рисак.
"Ситуація в районі Липців контрольована. Ми не даємо ворогу можливості здійснювати наступальні дії на цьому напрямку. Натомість проводимо контрдiї, щоб унеможливити їх у майбутньому", - зазначив Рисак.
За словами командира роти ударних БПАК батальйону розвідки 13-ї бригади НГУ "Хартія", наразі на напрямку Липців ворог застосовує тактику малих груп.
"Ворог просувається пішки, групами по 3–4 особи, але це не дає їм жодних успіхів. Ми ефективно їх знищуємо. Поки що це єдина тактика, яку вони застосовують. Броньована техніка заїжджає до нас дуже рідко. Ми створили на цьому напрямку killzone, у яку не може потрапити ні легкова, а тим паче броньована техніка", - додав Рисак.
- Станом на 8:00 29 серпня росіяни завдали 3 ракетних та 70 авіаційних ударів по позиціях українських військових та здійснили 5 358 обстрілів.
- Біла Церква
