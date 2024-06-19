Щодо полонених та зерна: ми були і є у перемовинах з Росією, - нардеп Гончаренко
Народний депутат України Олексій Гончаренко наголосив, що Україна вже веде перемовини з Росією щодо полонених і раніше про зерновий коридор, головне у спілкуванні з ворогом предмет обговорення
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Звичайно нам хочеться прийняти капітуляцію Росії. Водночас очевидно, що це поки не відбувається, хочеться вірити що поки, але невідомо скільки це триватиме. Я нагадаю, що сам президент Зеленський собі заборонив вести перемовини з Росією, там було рішення РНБО, яким забороняється вести перемовини з Путіним. РНБО - це власне є президент, тобто він сам собі заборонив, а зараз намагається цю хвіртку відкрити для перемовин. Ми вже у перемовинах з Росією про військовополонених, вели про зерновий коридор, тобто питання не в перемовинах, а в предметі", - наголосив Гончаренко.
За його словами, якщо предмет перемовин - російська капітуляція, чи вихід путінських військ з території нашої країни, то в Україні ніхто не буде заперечувати.
"Якщо ціль перемовини, як Путін заявив: Херсон і Запоріжжя до того що захопив, плюс віддайте всі області до кінця. То такі перемовини жодна українська влада немає ніколи йти. Можна дати тільки одну відповідь - я з трибуни Верховної Ради послав Путіна на три букви, бо це єдине, що він розуміє", - наголосив нардеп.
Щодо Саміту миру, Гончаренко сказав: "Я не дуже розумію, от кажуть, що ми вже готуємо другий Саміт, перепрошую, а про що. Те, що Україна була в міжнародній адженді, те, що лідери 56 здається держав зустрілися підтримали Україну, 79 держав підписали це комюніке - це добре, але далі що".
Нардеп додав, що не має на увазі "Саміт миру - поганий", але треба зараз зосередитися на фронті.
"Як на мене, сьогодні наше головне завдання - це завести в Україну західних військових, батальйон естонців чи литовців, поляків, французів на кордоні з Білоруссю навіть не приймаючи безпосередньо участь в бойових діях, які звільняють наш батальйон і гарантують безпеку - це в 100 разів важливіше, ніж будь-яке комюніке. Сьогодні все вирішується на полі бою і без успіхів, результатів у нас не буде хороших результатів і в перемовинах", - підсумував він.
- Нагадаємо, російський диктатор Путін заявив, що українські військові нібито мають вийти з тимчасово окупованих територій задля переговорів з РФ.
- Такі умови проведення мирних перемовин з Україною від очільника Кремля оцінила, зокрема, віцепрезидентка США Камала Гарріс. Вона зазначила, що Путін пропонує Україні не перемовини, а капітуляцію.
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