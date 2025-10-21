Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Ми за пів кроку до миру, але він може розтягнутися на невизначений час, - Денисенко
Ексклюзив

Ми за пів кроку до миру, але він може розтягнутися на невизначений час, - Денисенко

Оксана Ліховід
21 жовтня, 2025 вiвторок
08:14
Війна з Росією Вадим Денисенко

Реальні переговори між Росією та Україною лише набирають обертів. Сторони мають діаметрально протилежні позиції, а нові вимоги з боку Кремля можуть поставити під загрозу сам факт підписання угоди

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог, керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко.

"Наразі ми справді стоїмо за пів кроку до миру, але ці "пів кроку" можуть розтягнутися на місяці чи роки, а можуть й скоротитися до двох тижнів. Станом на зараз позиції сторін діаметрально протилежні. Путін наполягає: лінія фронту не дорівнює лінії розмежування. Трамп, навпаки, заявляє протилежне", - зазначив Денисенко.

За словами політолога, нові вимоги з боку Кремля можуть поставити під загрозу сам факт підписання угоди.

"В арсеналі Путіна зараз з'являються різні "хотєлки", які можуть фактично поставити під загрозу підписання мирної угоди. Він може раптово витягнути з рукава будь-які нові вимоги - скажімо, вимогу до України повністю згорнути ракетну програму або щось подібне - й тим самим зірвати домовленості. Отже, гойдалки лише вчора почалися", - додав Денисенко.

  • Дипломат Володимир Огризко вважає, що в контексті майбутніх переговорів у Будапешті наразі відсутні реальні підстави для досягнення домовленостей між Україною та Росією, окрім можливого припинення вогню через підписання технічної угоди на рівні військових.

     

Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Угорщина
Дональд Трамп
США
Військові новини
переговори з РФ
Інформаційний марафон ВЧ
Читайте також:
Ахтем Чийгоз
Автор Марина Клюєва
19 жовтня, 2025 неділя
Після звільнення Криму ми побачимо не одну Бучу і Маріуполь, - нардеп Чийгоз
ЗАЕС
Автор Євген Козярін
18 жовтня, 2025 субота
Запорізьку АЕС можуть під'єднати до української та російської енергосистеми одночасно, - ексміністр Плачков
Олексій Лень
Автор Адріана Муллаянова
19 жовтня, 2025 неділя
Українського баскетболіста Олексія Леня відрахували з клубу НБА "Нью-Йорк Нікс"
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.49
    Купівля 41.49
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 48.43
    Продаж 49.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
21 жовтня
08:46
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну в ніч на 21 жовтня: у Харкові є постраждалі, Чернігів залишився без електропостачання
08:22
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 202 бої, понад третина — на Покровському напрямку
08:07
Білий дім
На території Білого дому розпочали будівництво бальної зали
08:03
OPINION
"Нас обдурили". Росіяни почали зривати зустріч у Будапешті
07:49
Огляд
термінал у Свіноуйсьце
РФ втрачає найбільшого покупця: ЄС до кінця 2027 року повністю відмовиться від поставок російського газу
07:40
Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 3-го туру
07:32
Прапор США
Сенат США відкладе розгляд законопроєкту щодо санкцій проти РФ до зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті
06:55
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 8 танків, 37 бронемашин та 1130 військових
06:30
Апеляційний суд США дозволив адміністрації Трампа ввести війська в Портленд
00:30
Джон Гілі
Велика Британія готується до можливого розгортання військ в Україні за умови перемирʼя
2025, понедiлок
20 жовтня
23:55
Трамп
"Ми певним чином вирішили": Трамп оголосив про плани відвідати Китай на початку 2026 року
23:32
Оновлено
окупанти, оркі, російські солдати
"Схоже на прощупування оборони": DeepState заявив, що росіяни штурмували відтинок на Запоріжжі
22:54
Блекаут
Через атаку російського дрона північна частина Чернігівщини знеструмлена
22:29
Ексклюзив
"Є комплексні рішення для людей": ексміністр Оржель про можливі відключення світла
22:13
Болгарія
Болгарія готова пропустити літак Путіна для зустрічі з Трампом у Будапешті
21:23
Ексклюзив
Володимир Путін
Огризко розповів, на чому має ґрунтуватися стратегія України щодо Путіна
21:19
Інфографіка
Кривбас, УПЛ
В УПЛ новий лідер: який вигляд має турнірна таблиця після 9-го туру
21:03
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
Ми повинні тримати лінію оборони на Донбасі, адже саме вона тримає всю країну, - офіцер Іллєнко
21:00
Ексклюзив
Село Альбінівка
Набагато більше спільного мають поляки з українцями, ніж українці з росіянами, - польська дослідниця і волонтерка Соляш
20:54
Володимир Зеленський під час спілкування з Fox News (12.10.2025)
"Україні довіряють": Зеленський заявив про роботу зі США для отримання систем Patriot
20:22
Bring Kids Back UA
З ТОТ на підконтрольну територію України вдалося повернути двох юнаків 18 і 20 років
20:19
Ексклюзив
Китай та США
США не хочуть ділитися владою гегемона, але Китай бачить себе провідною країною світу після 2040-2050 років, - експерт-міжнародник Остапенко
20:12
Дональд Трамп
Почав розробляти 4 роки тому: Трамп анонсував зброю, "про яку люди навіть не знають"
20:00
OPINION
Будапешт-2 підриває суб'єктність Європи
19:57
Оновлено
УПЛ, Металіст 1925 - Кудрівка
"Кудрівка" відібрала очки у "Металіста 1925". Результати й розклад матчів 9-го туру УПЛ
19:56
Оновлено
Дональд Трамп
"Війна - це дуже дивна річ": Трамп заявив, що Україна все ще може виграти війну з РФ
19:35
вогонь, полум'я, пожежа
ГУР знищило новітню російську РЛС "Валдай" у Криму
19:32
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
На Лимано-Куп'янський напрямок ворог кинув величезну кількість професійних підрозділів, - "Рубіж"
19:31
Ексклюзив
Реактивні КАБи: чим небезпечна нова зброя росіян, яка б’є удвічі далі й потужніше
19:23
Ексклюзив
Ольга Стефанішина
"Поки все працює нормально": експерт Краєв про взаємодію Білого дому з новою посолкою України Стефанішиною
19:15
Зеленський зустрівся з Кіром Стармером
Зеленський і Коаліція охочих 24 жовтня проведуть саміт у Лондоні, - ЗМІ
19:14
В обхід Росії Чорним морем прокладуть нову систему швидкісного інтернету для України
19:05
Ексклюзив
Пожежа на Оренбурзькому ГПЗ після нічого удару
"Це ідіотизм – відповідати РФ дзеркально": експерт Рябцев про те, чому атаки на російські газзаводи і підстанції не мають сенсу
18:52
Путін провалив спробу "перезавантажити" військову присутність у Сирії, - ЦПД
18:40
Ексклюзив
Володимир Огризко
"Іншої точки дотику не бачу": Огризко припустив, які саме питання можуть опинитися на столі переговорів у Будапешті
18:30
Оновлено
Андрій Яценко
Помер лідер та засновник гурту Green Grey Андрій "Дизель" Яценко
18:26
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Очільник МЗС Угорщини Сіярто відвідає Вашингтон на тлі можливої зустрічі Трампа й Путіна
18:13
Ексклюзив
Соломія Бобровська
"Треба, щоб командування корпусу пояснило ситуацію": нардепка Бобровська про затримання військових в Тернополі
18:09
Ексклюзив
Тарас Загородній
Після першого блекауту на території Росії перемовини підуть для України по-іншому, – політолог Загородній про останні вимоги РФ
18:02
OPINION
Найімовірніший сценарій: затяжна війна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV