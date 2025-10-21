Ми за пів кроку до миру, але він може розтягнутися на невизначений час, - Денисенко

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог, керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко.

"Наразі ми справді стоїмо за пів кроку до миру, але ці "пів кроку" можуть розтягнутися на місяці чи роки, а можуть й скоротитися до двох тижнів. Станом на зараз позиції сторін діаметрально протилежні. Путін наполягає: лінія фронту не дорівнює лінії розмежування. Трамп, навпаки, заявляє протилежне", - зазначив Денисенко.

За словами політолога, нові вимоги з боку Кремля можуть поставити під загрозу сам факт підписання угоди.

"В арсеналі Путіна зараз з'являються різні "хотєлки", які можуть фактично поставити під загрозу підписання мирної угоди. Він може раптово витягнути з рукава будь-які нові вимоги - скажімо, вимогу до України повністю згорнути ракетну програму або щось подібне - й тим самим зірвати домовленості. Отже, гойдалки лише вчора почалися", - додав Денисенко.