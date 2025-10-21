Ми за пів кроку до миру, але він може розтягнутися на невизначений час, - Денисенко
Реальні переговори між Росією та Україною лише набирають обертів. Сторони мають діаметрально протилежні позиції, а нові вимоги з боку Кремля можуть поставити під загрозу сам факт підписання угоди
Про це в ефірі Еспресо сказав політолог, керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко.
"Наразі ми справді стоїмо за пів кроку до миру, але ці "пів кроку" можуть розтягнутися на місяці чи роки, а можуть й скоротитися до двох тижнів. Станом на зараз позиції сторін діаметрально протилежні. Путін наполягає: лінія фронту не дорівнює лінії розмежування. Трамп, навпаки, заявляє протилежне", - зазначив Денисенко.
За словами політолога, нові вимоги з боку Кремля можуть поставити під загрозу сам факт підписання угоди.
"В арсеналі Путіна зараз з'являються різні "хотєлки", які можуть фактично поставити під загрозу підписання мирної угоди. Він може раптово витягнути з рукава будь-які нові вимоги - скажімо, вимогу до України повністю згорнути ракетну програму або щось подібне - й тим самим зірвати домовленості. Отже, гойдалки лише вчора почалися", - додав Денисенко.
Дипломат Володимир Огризко вважає, що в контексті майбутніх переговорів у Будапешті наразі відсутні реальні підстави для досягнення домовленостей між Україною та Росією, окрім можливого припинення вогню через підписання технічної угоди на рівні військових.
- Біла Церква
