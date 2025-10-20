"Іншої точки дотику не бачу": Огризко припустив, які саме питання можуть опинитися на столі переговорів у Будапешті

Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

"Виходячи зі ситуації, яка є станом на сьогодні, я не бачу, що можна покласти на папір, щоб це задовольнило ці канібальські плани Путіна - якусь таку більш-менш умовно нейтральну позицію Трампа і абсолютно очевидну позицію України, яка такі канібальські плани сприйняти не може", - зазначив Огризко.

Дипломат наголосив, що не бачить пунктів, за якими можна було б досягти домовленості між Україною та Росією. Єдина реальна перспектива - це припинення вогню з підписанням технічної угоди.

"Що, Зеленський скаже: "Так, я відмовляюся від української території, прописаної в Конституції"? Ні. Що, Зеленський скаже: "Я йду на зустріч Путіну і віддаю йому весь Донбас і підписую якийсь папірець?" Ні. І Путін не скаже: "Я зараз змінюю конституцію РФ, куди він поспішив вписати українські території".

Чесно кажучи, єдина і справді реальна перспектива - це припинення вогню з підписанням технічної угоди на рівні відповідних військових командирів. Чи це буде по кожній окремій ділянці, чи по всій лінії - це вже питання технічне. Але іншої точки дотику станом на зараз я не бачу", - резюмував Огризко.