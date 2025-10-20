"Іншої точки дотику не бачу": Огризко припустив, які саме питання можуть опинитися на столі переговорів у Будапешті
У контексті майбутніх переговорів у Будапешті наразі відсутні реальні підстави для досягнення домовленостей між Україною та Росією, окрім можливого припинення вогню через підписання технічної угоди на рівні військових
Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.
"Виходячи зі ситуації, яка є станом на сьогодні, я не бачу, що можна покласти на папір, щоб це задовольнило ці канібальські плани Путіна - якусь таку більш-менш умовно нейтральну позицію Трампа і абсолютно очевидну позицію України, яка такі канібальські плани сприйняти не може", - зазначив Огризко.
Дипломат наголосив, що не бачить пунктів, за якими можна було б досягти домовленості між Україною та Росією. Єдина реальна перспектива - це припинення вогню з підписанням технічної угоди.
"Що, Зеленський скаже: "Так, я відмовляюся від української території, прописаної в Конституції"? Ні. Що, Зеленський скаже: "Я йду на зустріч Путіну і віддаю йому весь Донбас і підписую якийсь папірець?" Ні. І Путін не скаже: "Я зараз змінюю конституцію РФ, куди він поспішив вписати українські території".
Чесно кажучи, єдина і справді реальна перспектива - це припинення вогню з підписанням технічної угоди на рівні відповідних військових командирів. Чи це буде по кожній окремій ділянці, чи по всій лінії - це вже питання технічне. Але іншої точки дотику станом на зараз я не бачу", - резюмував Огризко.
- 16 жовтня президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним та заявив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті.
- Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий взяти участь у зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у будь-якому форматі, який сприятиме результату.
