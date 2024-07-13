Міністр енергетики Галущенко зустрівся на передовій з бійцями 3 ОШБр

Про це Герман Галущенко повідомив у Facebook.

"Дякую хлопцям за мужність, що тримають фронт! Боротьба за світло починається тут! Зустрічі на передовій дають дуже чітке розуміння — нам треба працювати ще активніше, не зупинятись, діяти. Стоїмо за Україну – боремось разом! Слава Україні!", - написав міністр енергетики.

Фото: 3 ОШБр

Інформацію про зустріч також підтвердили у 3-й окремій штурмовій бригаді.

"Зустріч, яка додає сил. Зустрічали у себе на позиціях міністра енергетики Германа Галущенка. Приємно, коли можна відкинути умовності, говорити як є і чути один одного. Сьогодні енергетика є однією з пріоритетних цілей ворога і ми кожен день робимо все задля нашої перемоги. Стоїмо за Україну – боремось разом!", - заявили у пресслужбі.

За словами заступник командира 3-ї ОШБр Максима Жоріна, у бійців було багато питань до міністра.

"Енергетика зараз - одна з пріоритетних цілей ворога, тому і питань було багато. Насправді нечасто можна нормально поспілкуватись з міністром, ще й на позиціях", - написав Жорін.

Фото: 3 ОШБр

12 липня Максим Жорін заявив, що у війську стало більше добровольців після прийняття закону про мобілізацію.