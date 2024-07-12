Добровольців у війську стало більше: Жорін з 3-ї ОШБр розповів, як новий закон вплинув на мобілізацію
Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що у війську стало більше добровольців після прийняття закону про мобілізацію
Про це Максим Жорін повідомив у своєму Telegram-каналі.
"З ухваленням закону про мобілізацію, добровольців у війську - принаймні можу сказати по нашій Третій штурмовій - стало більше. Певною мірою це підштовхнуло частину людей до прийняття рішення йти в армію та до вибору підрозділу, поки за них це не зробив хтось інший", - пише Жорін.
Заступник командира 3-ї ОШБр також відзначив важливість рекрутингових центрів.
"Вони посилюють спроможність дотягнутись до добровольця. Саме на цьому етапі, коли людина тільки потрапляє (або готується потрапити) у військо, формується подальша мотивація служити. Але треба враховувати, що все ж таки це лише частина процесу, і окремо такі структури не можуть самостійно справитись зі всіма задачами", - йдеться у повідомленні.
Максим Жорін також наголосив, що у 3-тю ОШБр люди переважно вступають не через номер гарячої лінії та білборди, а через особливості навчального процесу, досвід командирів і ставлення до бійців.
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