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Добровольців у війську стало більше: Жорін з 3-ї ОШБр розповів, як новий закон вплинув на мобілізацію

12 липня, 2024 п'ятниця
21:05
Війна з Росією Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що у війську стало більше добровольців після прийняття закону про мобілізацію

Зміст

Про це Максим Жорін повідомив у своєму Telegram-каналі.

"З ухваленням закону про мобілізацію, добровольців у війську - принаймні можу сказати по нашій Третій штурмовій - стало більше. Певною мірою це підштовхнуло частину людей до прийняття рішення йти в армію та до вибору підрозділу, поки за них це не зробив хтось інший", - пише Жорін.

Заступник командира 3-ї ОШБр також відзначив важливість рекрутингових центрів.

"Вони посилюють спроможність дотягнутись до добровольця. Саме на цьому етапі, коли людина тільки потрапляє (або готується потрапити) у військо, формується подальша мотивація служити. Але треба враховувати, що все ж таки це лише частина процесу, і окремо такі структури не можуть самостійно справитись зі всіма задачами", - йдеться у повідомленні.

Максим Жорін також наголосив, що у 3-тю ОШБр люди переважно вступають не через номер гарячої лінії та білборди, а через особливості навчального процесу, досвід командирів і ставлення до бійців.

  • Станом на 12 липня в застосунку "Резерв+" оновили свої дані 2,7 млн військовозобов’язаних українців.
Теги:
Україна
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
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