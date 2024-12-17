Міноборони додатково спрямувало бойовим бригадам 1,89 млрд грн на закупівлю дронів

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зокрема, 55% від суми спрямують на дрони типу Mavic, зокрема з нічним баченням, 18% – на закупівлю FPV-камікадзе.

У відомстві додали, що також значні обсяги фінансування виділили на закупівлю БПЛА-розвідників, бомберів та комплекти запчастин до них.

"Таким чином у найкоротші терміни було реалізовано доручення міністра оборони України Рустема Умєрова, яке дозволить забезпечити військові формування додатковим обсягом БПЛА по децентралізованих закупівлях", – ідеться в повідомленні.

У Міністерстві додали, що перевагою такого рішення є те, що бригади самостійно закуповують те, що їм необхідно для виконання бойових задач. Дрони відразу спрямують на фронт.

Загалом цьогоріч сума, витрачена на дрони Міноборони, перетне позначку в 100 млрд грн, додали у відомстві.