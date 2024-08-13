Міноборони допустило до експлуатації нові зразки бронемашин із захистом від мін і засідок
Міністерство оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ допустило до експлуатації близько 20 зразків бронемашин із захистом від мін і засідок
Про це повідомляє Міноборони.
У міністерстві зазначили, що для потреб українських захисників допуск до експлуатації отримали зразки бронемашин, випущені оборонними концернами США, Великої Британії, Австралії, Туреччини тощо.
Водночас арсенал броньованих засобів війська поповнила й продукція українських виробників сектору ОВТ, створена за технологією MRAP.
Бронемашини, створені за принципом MRAP (від англ. Mine Resistant Ambush Protected - захист проти мін і засідок), складаються з капсули, що забезпечує захист особового складу в разі підриву.
Двигун та колеса виступають у ролі вибухопоглинальних елементів, які беруть на себе всю кінетичну енергію від вибуху міни, зберігаючи цілісність модуля, пояснюють у Міноборони.
- Від початку 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації 70 нових боєприпасів для безпілотників.
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