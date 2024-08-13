Міноборони допустило до експлуатації нові зразки бронемашин із захистом від мін і засідок

Про це повідомляє Міноборони.

У міністерстві зазначили, що для потреб українських захисників допуск до експлуатації отримали зразки бронемашин, випущені оборонними концернами США, Великої Британії, Австралії, Туреччини тощо.

Водночас арсенал броньованих засобів війська поповнила й продукція українських виробників сектору ОВТ, створена за технологією MRAP.

Бронемашини, створені за принципом MRAP (від англ. Mine Resistant Ambush Protected - захист проти мін і засідок), складаються з капсули, що забезпечує захист особового складу в разі підриву.

Двигун та колеса виступають у ролі вибухопоглинальних елементів, які беруть на себе всю кінетичну енергію від вибуху міни, зберігаючи цілісність модуля, пояснюють у Міноборони.