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Міноборони допустило до експлуатації нові зразки бронемашин із захистом від мін і засідок

Юлія Лаврук
13 серпня, 2024 вiвторок
15:38
Війна з Росією

Міністерство оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ допустило до експлуатації близько 20 зразків бронемашин із захистом від мін і засідок

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Про це повідомляє Міноборони.

У міністерстві зазначили, що для потреб українських захисників допуск до експлуатації отримали зразки бронемашин, випущені оборонними концернами США, Великої Британії, Австралії, Туреччини тощо.

Водночас арсенал броньованих засобів війська поповнила й продукція українських виробників сектору ОВТ, створена за технологією MRAP.

Бронемашини, створені за принципом MRAP (від англ. Mine Resistant Ambush Protected - захист проти мін і засідок), складаються з капсули, що забезпечує захист особового складу в разі підриву.

Двигун та колеса виступають у ролі вибухопоглинальних елементів, які беруть на себе всю кінетичну енергію від вибуху міни, зберігаючи цілісність модуля, пояснюють у Міноборони.

  • Від початку 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації 70 нових боєприпасів для безпілотників.
Теги:
Україна
Міністерство оборони
ЗСУ
Військові новини
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