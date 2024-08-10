Міноборони допустило до експлуатації 70 нових боєприпасів для БПЛА від початку року
Від початку 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації 70 нових боєприпасів для безпілотників
Про це повідомили у Міноборони.
Зокрема, близько 20 нових боєприпасів для безпілотників було допущено до експлуатації у липні 2024 року.
Серед нових зразків є уламково-фугасні, кумулятивні, комбінованої дії та багатоцільові боєприпаси. Крім того, вони різняться за вагою: від кількох сотень грамів до понад кількох кілограмів.
У Міноборони додають, що боєприпаси для БПЛА застосовуються для ураження ворожої техніки, фортифікацій та боротьби із живою силою ворога, що перебуває на відкритій місцевості та у спеціально облаштованих заглиблених укриттях, укріпленнях або всередині бойової техніки.
"Роль повітряних безпілотних комплексів на полі бою зростає. Вітчизняний сектор ОПК динамічно реагує на потреби війська і збільшує обсяги виробництва БПАК різних типів та призначення, активно розробляє нові моделі безпілотників, а також розширює номенклатуру боєприпасів для різних типів БПЛА", - додали у Міністерстві.
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