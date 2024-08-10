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Міноборони допустило до експлуатації 70 нових боєприпасів для БПЛА від початку року

Юлія Лаврук
10 серпня, 2024 субота
14:59
Війна з Росією ЗСУ, дрони

Від початку 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації 70 нових боєприпасів для безпілотників

Зміст

Про це повідомили у Міноборони.

Зокрема, близько 20 нових боєприпасів для безпілотників було допущено до експлуатації у липні 2024 року.

Серед нових зразків є уламково-фугасні, кумулятивні, комбінованої дії та багатоцільові боєприпаси. Крім того, вони різняться за вагою: від кількох сотень грамів до понад кількох кілограмів.

У Міноборони додають, що боєприпаси для БПЛА застосовуються для ураження ворожої техніки, фортифікацій та боротьби із живою силою ворога, що перебуває на відкритій місцевості та у спеціально облаштованих заглиблених укриттях, укріпленнях або всередині бойової техніки.

"Роль повітряних безпілотних комплексів на полі бою зростає. Вітчизняний сектор ОПК динамічно реагує на потреби війська і збільшує обсяги виробництва БПАК різних типів та призначення, активно розробляє нові моделі безпілотників, а також розширює номенклатуру боєприпасів для різних типів БПЛА", - додали у Міністерстві.

  • Агенція оборонних закупівель при Міноборони уклала угоду з українським виробником на постачання наземних дронів-камікадзе.
Теги:
Україна
Міністерство оборони
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
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