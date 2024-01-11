Міноборони РФ заявило про нібито атаку БПЛА на 3 російські регіони
Уранці 11 січня російське міністерство оборони звинуватило Україну у нібито атаках безпілотників на три регіони
Про це йдеться у відомстві.
"11 січня близько 04:30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російські сили ППО нібито знищили три літальні апарати над територіями Ростовської, Тульської та Калузької областей.
- Міністерство оборони РФ вранці 10 січня заявило про нібито атаку безпілотника на Саратовську область. Російські ЗМІ пишуть, що БПЛА були 2 і вони впали на аеродром.
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