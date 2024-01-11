Міноборони РФ заявило про нібито атаку БПЛА на 3 російські регіони

Про це йдеться у відомстві.

"11 січня близько 04:30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські сили ППО нібито знищили три літальні апарати над територіями Ростовської, Тульської та Калузької областей.