Міноборони розробляє накидку для ЗСУ, яка буде непомітна для тепловізорів та приладів нічного бачення
Наразі на тестуванні перебуває нове антитепловізійне пончо від Міноборони, яке залишається непомітним для тепловізорів та приладів нічного бачення
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"В Центральному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення розробляють антитепловізійне пончо (накидку)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що накидка поглинатиме інфрачервоне випромінювання, тому після успішного завершення розробки цей виріб допоможе українським військовим залишатися непомітними для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення.
Наразі на тестуванні в Центральному управлінні вже перебувають 5 зразків різних тканин.
"Специфіка в тому, що нам необхідно створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність. Наша мета – якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога", - зауважив заступник міністра оборони Віталій Половенко.
В оборонному відомстві пояснюють, що матеріали для виготовлення тканини антитепловізійної накидки повинні бути гнучкими та стійкими до навколишнього середовища: атмосферних опадів, не вигорати на сонці, мати маскувальні властивості на місцевості.
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