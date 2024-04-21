Міноборони України переходить на єдині правила кібербезпеки
Міністерство оборони України затвердило єдині стандарти кібербезпеки та змінює захист своїх інформаційних систем
Про це інформує Міноборони України.
Зазначається, що Міністерство оборони ухвалило наказ щодо затвердження основних засад інформаційної безпеки та кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах.
Тож відтепер усі системи, сервіси, застосунки та цифрові інструменті відомства матимуть єдині правила кібербезпеки. В Міноборони кажуть, що вони враховуватимуть кращі підходи НАТО та міжнародні стандарти.
"Під час постійних кібератак ворога ми маємо приділяти особливу увагу кібербезпеці. Заходи з кібербезпеки повинні бути системними та постійно вдосконалюватись. Тому нова політика передбачає систематичний перегляд та оновлення вимог Міністерства у сфері кібербезпеки", - прокоментувала заступниця Міністра оборони з цифровізації, цифрових трансформацій та цифрового розвитку Катерина Черногоренко.
- 17 квітня стало відомо, що представники України візьмуть участь у найбільших у світі реалістичних навчаннях НАТО з кібероборони Locked Shields 2024. Вони підкреслюють зобов’язання глобальної спільноти щодо боротьби з кіберзагрозами.
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