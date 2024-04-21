Міноборони України переходить на єдині правила кібербезпеки

Про це інформує Міноборони України.

Зазначається, що Міністерство оборони ухвалило наказ щодо затвердження основних засад інформаційної безпеки та кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах.

Тож відтепер усі системи, сервіси, застосунки та цифрові інструменті відомства матимуть єдині правила кібербезпеки. В Міноборони кажуть, що вони враховуватимуть кращі підходи НАТО та міжнародні стандарти.

"Під час постійних кібератак ворога ми маємо приділяти особливу увагу кібербезпеці. Заходи з кібербезпеки повинні бути системними та постійно вдосконалюватись. Тому нова політика передбачає систематичний перегляд та оновлення вимог Міністерства у сфері кібербезпеки", - прокоментувала заступниця Міністра оборони з цифровізації, цифрових трансформацій та цифрового розвитку Катерина Черногоренко.