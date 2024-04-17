Українці візьмуть участь у навчаннях НАТО з кібероборони Locked Shields 2024
Представники України візьмуть участь у найбільших у світі реалістичних навчаннях НАТО з кібероборони Locked Shields 2024. Вони підкреслюють зобов’язання глобальної спільноти щодо боротьби з кіберзагрозами
Про це повідомила Рада національної безпеки і оборони України.
Цьогоріч у Locked Shields візьмуть участь близько 4 тис. експертів з понад 40 держав з метою захистити інфраструктуру вигаданої нації та її країни.
"Їм доведеться зіткнутися з низкою викликів, які відтворюють складність кібероборони у реальному світі, включаючи критичне мислення, прийняття стратегічних рішень, юридичні аспекти, комунікацію у кризових ситуаціях і стратегічне планування. Все це спрямовано на зміцнення їхніх можливостей у кіберобороні", - акцентують у повідомленні.
Заступник секретаря РНБО України Сергій Демедюк заявив, що участь держави в навчаннях важлива для зміцнення національної та міжнародної кіберстійкості.
"У цьому році Україна об'єднує зусилля з Чехією у спільній команді на цих навчаннях. Спільне відпрацювання навичок, обмін досвідом та співпраця є ключовими елементами на шляху до ефективного протистояння сучасним кіберзагрозам", - наголосив він.
У повідомленні зазначено, що Locked Shields дозволяє країнам-учасницям обмінюватися передовим досвідом.
"Розширення залучення до участі різних країн і партнерів демонструє глобальне охоплення та важливість Locked Shields 2024, що є свідченням важливої ролі цих навчань в посиленні міжнародної співпраці в галузі кібероборони. Locked Shields як платформа дозволяє країнам обмінюватися передовим досвідом, впроваджувати інноваційні стратегії та спільно покращувати свої можливості з реагування на кіберінциденти", - кажуть в Раді національної безпеки і оборони.
Навчання з кібероборони НАТО CCDCOE Locked Shields - це щорічні навчання, якими керував та розробляв Центр передового досвіду НАТО з питань кібербезпеки в Таллінні, Естонії.
- 19 грудня минулого року Кабмін затвердив план заходів щодо подальшої реалізації Стратегії кібербезпеки України на 2023-2024 роки.
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