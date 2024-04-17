Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Українці візьмуть участь у навчаннях НАТО з кібероборони Locked Shields 2024

Українці візьмуть участь у навчаннях НАТО з кібероборони Locked Shields 2024

17 квітня, 2024 середа
20:32
Суспільство НАТО

Представники України візьмуть участь у найбільших у світі реалістичних навчаннях НАТО з кібероборони Locked Shields 2024. Вони підкреслюють зобов’язання глобальної спільноти щодо боротьби з кіберзагрозами

Про це повідомила Рада національної безпеки і оборони України. 

Цьогоріч у Locked Shields візьмуть участь близько 4 тис. експертів з понад 40 держав з метою захистити інфраструктуру вигаданої нації та її країни.

"Їм доведеться зіткнутися з низкою викликів, які відтворюють складність кібероборони у реальному світі, включаючи критичне мислення, прийняття стратегічних рішень, юридичні аспекти, комунікацію у кризових ситуаціях і стратегічне планування. Все це спрямовано на зміцнення їхніх можливостей у кіберобороні", - акцентують у повідомленні. 

Заступник секретаря РНБО України Сергій Демедюк заявив, що участь держави в навчаннях важлива для зміцнення національної та міжнародної кіберстійкості. 

"У цьому році Україна об'єднує зусилля з Чехією у спільній команді на цих навчаннях. Спільне відпрацювання навичок, обмін досвідом та співпраця є ключовими елементами на шляху до ефективного протистояння сучасним кіберзагрозам", - наголосив він. 

У повідомленні зазначено, що Locked Shields дозволяє країнам-учасницям обмінюватися передовим досвідом. 

"Розширення залучення до участі різних країн і партнерів демонструє глобальне охоплення та важливість Locked Shields 2024, що є свідченням важливої ролі цих навчань в посиленні міжнародної співпраці в галузі кібероборони. Locked Shields як платформа дозволяє країнам обмінюватися передовим досвідом, впроваджувати інноваційні стратегії та спільно покращувати свої можливості з реагування на кіберінциденти", - кажуть в Раді національної безпеки і оборони. 

Навчання з кібероборони НАТО CCDCOE Locked Shields - це щорічні навчання, якими керував та розробляв Центр передового досвіду НАТО з питань кібербезпеки в Таллінні, Естонії. 

  • 19 грудня минулого року Кабмін затвердив план заходів щодо подальшої реалізації Стратегії кібербезпеки України на 2023-2024 роки.

Теги:
Світ
Україна
НАТО
Читайте також:
військовий квиток, мобілізація
15 квітня, 2024 понедiлок
Влада "похоронила" мобілізацію одним реченням в законі, - офіцер ЗСУ Лапін
Олександр Корнієнко
16 квітня, 2024 вiвторок
Віцеспікер Корнієнко пояснив, чому серед українців впала довіра до Верховної Ради
Роман Безсмертний
16 квітня, 2024 вiвторок
На найближчому зібранні буде голосуватися ленд-ліз для України: Безсмертний про пакет допомоги США для України
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.34
    Купівля 39.34
    Продаж 39.85
  • EUR
    Купівля 41.97
    Продаж 42.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
17 квітня
20:53
Оновлено
Майк Джонсон
Джонсон винесе на голосування законопроєкт про допомогу Україні 20 квітня: оприлюднено текст документа
20:42
Оновлено
Динамо
УПЛ: "Динамо" перемогло "Минай" і впритул наблизилось до "Шахтаря", "Олександрія" зіграла внічию з "Оболонню"
20:34
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Окупанти змінюють тактику штурмів біля Часового Яру та успішна атака ЗСУ на аеродром в Джанкої. Колонка Сергія Згурця
20:33
Георгій Судаков (ліворуч), Шахтар - Антверпен
Гендиректор "Шахтаря" анонсував трансфер зірки українського футболу у європейський топ-клуб
20:06
OPINION
Ігор Бондар-Терещенко
Побачити Париж
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 784-го дня війни: удар по військовому аеродрому в Джанкої, знищення Мі-8 у Самарі та атака на авіазавод у Татарстані
19:59
Греція
Греція планує побудувати ППО, подібну до "Залізного купола" в Ізраїлі
19:52
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Українські воїни за добу відбили 19 атак на Бахмутському напрямку
19:45
Оновлено
Удар по Чернігову 17.04.24
РФ запустила по Україні ракети: в Чернігові є загиблі та поранені. Оголошено День жалоби
19:35
людиноподібний робот
Boston Dynamics презентувала повністю електричного робота-гуманоїда Atlas
19:33
BAE Systems
В Уельсі на найбільшому оборонному заводі Великої Британії стався вибух
19:16
Ірпінь
Азербайджан допоможе Україні з відновленням Ірпеня
19:06
Володимир Зеленський
"Вдячний за швидку реакцію": Зеленський провів телефонну розмову зі Столтенбергом
18:54
Джо Байден
Байден у статті для WSJ назвав Китай, Іран і Північну Корею друзями Путіна
18:43
Ексклюзив
ЗСУ
"Буде призначене нове керівництво у всіх ланках": в ОСУВ "Хортиця" прокоментували реорганізацію 67-ї бригади ЗСУ
18:31
Петр Фіала
Чехія може передати Україні 1,5 млн снарядів упродовж року, - Фіала
18:16
Збірна України U19
Євро-2024 U19: збірна України дізналась суперників на ЧЄ з футболу
18:03
OPINION
Лана Зеркаль
Україну від майбутніх блекаутів врятує мала генерація
17:56
Оновлено
На фото: 7-річний харківʼянин у Тернополі
У бібліотеці Тернополя пояснили заставу за книжки для 7-річного переселенця
17:51
Роберт Фіцо
Прем'єр Словаччини Фіцо заявив, що Росія ніколи не поверне Україні Крим, Донецьк і Луганськ
17:50
путін
Україна могла атакувати ядерне озброєння РФ, в указі Путіна - це "червона лінія", - Newsweek
17:48
Єнс Столтенберг
Країни НАТО мають достатньо ППО, аби надати частину систем Україні, - Столтенберг
17:47
Ексклюзив
гіперзвукова крилата ракета "Циркон"
Удар по авіабазі РФ у Джанкої: експерт Катков розповів, чи могли там бути ракети "Циркон"
17:41
Пресреліз
Оксана Обідченко
"Незламний учитель": педагогиня з Волновахи стала лавреаткою премії "Ранкові зорі"
17:39
У Києві автівка в'їхала в зупинку: поранено військовослужбовицю
17:28
Збір на підготовку автомобілів до військової служби
17:26
Єнс Столтенберг
Альянс скликає засідання Ради Україна - НАТО 19 квітня, - Столтенберг
17:08
Дмитро Капранов
Стала відома причина смерті Дмитра Капранова
16:59
ЗСУ
РФ вигадала фейк про канадських найманців у ЗСУ: до чого тут Удмуртська Республіка
16:56
Німеччина уряд
Німеччина звернулась до партнерів щодо пошуку додаткових систем ППО для України
16:54
На фото: Юлія Навальна на обкладинці TIME
Навальна, Єрмак та Кайлі Міноуг потрапили до 100 найвпливовіших людей TIME
16:49
Ексклюзив
Грузія
Війна в Україні та Грузії завершиться лише тоді, коли Росія перестане існувати, - політолог Васадзе щодо протестів проти закону про "іноагентів"
16:45
Росіяни на ТОТ нагородили колаборантів, які допомагали у псевдовиборах президента РФ, - Спротив
16:44
діти, злочини росії
З окупованої частини Херсонщини виїхали дві родини з дітьми
16:40
зерно поле пшениця
Мінагрополітики оприлюднило прогноз цьогорічного врожаю: буде на 8 млн тонн меншим, ніж торік
16:31
Джордж Камбосос
Суперник Ломаченка перед боєм з українцем похизувався своїм російським тренером
16:24
Огляд
Хорватія
Проросійський президент Хорватії може стати прем’єром і мати всю владу: чим це загрожує Україні. Пояснюємо
16:22
В’ячеслав Богуслаєв
Експрезиденту АТ "Мотор Січ" Богуслаєву та його спільнику продовжили арешт
16:22
Apple iPhone 15
Apple розглядає можливість будівництва виробничих потужностей в Іноднезії
16:14
На фото: Джоан Роулінг
Роулінг звинуватили у запереченні Голокосту, письменниця відреагувала
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV