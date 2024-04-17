Українці візьмуть участь у навчаннях НАТО з кібероборони Locked Shields 2024

Про це повідомила Рада національної безпеки і оборони України.

Цьогоріч у Locked Shields візьмуть участь близько 4 тис. експертів з понад 40 держав з метою захистити інфраструктуру вигаданої нації та її країни.

"Їм доведеться зіткнутися з низкою викликів, які відтворюють складність кібероборони у реальному світі, включаючи критичне мислення, прийняття стратегічних рішень, юридичні аспекти, комунікацію у кризових ситуаціях і стратегічне планування. Все це спрямовано на зміцнення їхніх можливостей у кіберобороні", - акцентують у повідомленні.

Заступник секретаря РНБО України Сергій Демедюк заявив, що участь держави в навчаннях важлива для зміцнення національної та міжнародної кіберстійкості.

"У цьому році Україна об'єднує зусилля з Чехією у спільній команді на цих навчаннях. Спільне відпрацювання навичок, обмін досвідом та співпраця є ключовими елементами на шляху до ефективного протистояння сучасним кіберзагрозам", - наголосив він.

У повідомленні зазначено, що Locked Shields дозволяє країнам-учасницям обмінюватися передовим досвідом.

"Розширення залучення до участі різних країн і партнерів демонструє глобальне охоплення та важливість Locked Shields 2024, що є свідченням важливої ролі цих навчань в посиленні міжнародної співпраці в галузі кібероборони. Locked Shields як платформа дозволяє країнам обмінюватися передовим досвідом, впроваджувати інноваційні стратегії та спільно покращувати свої можливості з реагування на кіберінциденти", - кажуть в Раді національної безпеки і оборони.

Навчання з кібероборони НАТО CCDCOE Locked Shields - це щорічні навчання, якими керував та розробляв Центр передового досвіду НАТО з питань кібербезпеки в Таллінні, Естонії.