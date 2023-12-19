Уряд затвердив план реалізації Стратегії кібербезпеки України

Про це повідомила пресслужба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

"Документ визначає завдання та заходи, спрямовані на досягнення цілей Стратегії, а також встановлює індикатори та строки їх виконання", - ідеться в повідомленні.

Основними напрямами роботи стануть: нормативно-правове забезпечення діяльності у сферах кібербезпеки, кіберзахисту та кібероборони; розвиток технологічної складової національної системи кібербезпеки; налагодження більш тісного співробітництва з міжнародними партнерами.

Зокрема, організовуватимуться наукові дослідження у сфері кібербезпеки, розвиватиметься організаційно-технічна модель кіберзахисту. Також заплановано налагодити процес підготовки кадрів у сфері кібербезпеки та посилити кіберзахист об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.