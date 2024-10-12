Минулої доби росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини: вбили двох людей, ще трьох поранили
Протягом доби 11 жовтня російська армія 21 раз обстріляла населені пункти Донеччини. У Богоявленці загинули дві людини, поранення дістали троє людей в Краматорському й Бахмутському районах
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Богоявленці Волноваського району Вугледарської громади загинули 2 людини, пошкоджено чотири будинки.
Також численних обстрілів зазнало Курахове Покровського району, там пошкоджено три двоповерхівки.
У Пискунівці Краматорського району Миколаївської громади пошкоджено будинок і лінію електропередач.
У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено три багатоповерхівки, два приватні будинки, три адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт.
У Плещіївці Іллінівської громади поранено людину.
У Сіверську Бахмутського району пошкоджено два будинки.
У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджені 11 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля.
Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 293 людини, у тому числі 68 дітей, поінформував очільник ОВА.
- Вчора, 11 жовтня, російські окупаційні війська атакували Центральний район Херсона. Під ворожими ударами опинилися складські приміщення.
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