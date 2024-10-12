Минулої доби росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини: вбили двох людей, ще трьох поранили

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Богоявленці Волноваського району Вугледарської громади загинули 2 людини, пошкоджено чотири будинки.

Також численних обстрілів зазнало Курахове Покровського району, там пошкоджено три двоповерхівки.

У Пискунівці Краматорського району Миколаївської громади пошкоджено будинок і лінію електропередач.

У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено три багатоповерхівки, два приватні будинки, три адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт.

У Плещіївці Іллінівської громади поранено людину.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено два будинки.

У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджені 11 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля.

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 293 людини, у тому числі 68 дітей, поінформував очільник ОВА.