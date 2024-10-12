Окупанти вдарили по Центральному району Херсона: внаслідок атаки сталася пожежа на складі
Вчора, 11 жовтня, російські окупаційні війська атакували Центральний район Херсона. Під ворожими ударами опинилися складські приміщення
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Очільник ОВА зазначив, що на місці "прильоту" виникла пожежа.
"Через постійні повторні атаки рятувальникам доводилось кілька разів відступати у безпечне місце та повертатися до гасіння вогню", - розповів Прокудін.
Фото: ДСНС України
Фото: ДСНС України
Інформація про постраждалих серед містян не надходила.
Як повідомляють в ДСНС України, до ранку 12 жовтня, пожежу вдалося загасити.
- У середу, 9 жовтня, російська окупаційна армія атакувала Херсон з безпілотника. Внаслідок обстрілу загинув літній чоловік, який в цей час їхав на велосипеді.
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