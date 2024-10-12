Окупанти вдарили по Центральному району Херсона: внаслідок атаки сталася пожежа на складі

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Очільник ОВА зазначив, що на місці "прильоту" виникла пожежа.

"Через постійні повторні атаки рятувальникам доводилось кілька разів відступати у безпечне місце та повертатися до гасіння вогню", - розповів Прокудін.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Інформація про постраждалих серед містян не надходила.

Як повідомляють в ДСНС України, до ранку 12 жовтня, пожежу вдалося загасити.