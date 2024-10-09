Росіяни вбили літнього велосипедиста в Херсоні, скинувши на нього вибухівку
У середу, 9 жовтня, російська окупаційна армія атакувала Херсон з безпілотника. Внаслідок обстрілу загинув літній чоловік, який в цей час їхав на велосипеді
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Російські війська продовжують полювання на жителів Херсона з неба. Через чергову атаку ворожого БПЛА загинув літній чоловік", - написав Прокудін.
За його словами, окупанти скинули на чоловіка вибухівку, коли той їхав вулицею на велосипеді.
- Уночі 9 жовтня російський ворог завдав артилерійського обстрілу по геріатричному центру на Херсонщині. Через це постраждали двоє медичних працівників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.49
- EUR Купівля 45.05Продаж 45.74
- Актуальне
- Важливе