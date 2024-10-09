Росіяни вбили літнього велосипедиста в Херсоні, скинувши на нього вибухівку

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські війська продовжують полювання на жителів Херсона з неба. Через чергову атаку ворожого БПЛА загинув літній чоловік", - написав Прокудін.

За його словами, окупанти скинули на чоловіка вибухівку, коли той їхав вулицею на велосипеді.