Уночі РФ вдарила по геріатричному центру на Херсонщині: постраждали двоє медпрацівників

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що близько 02:00 окупанти з артилерійської зброї обстріляли Степанівку у Херсонському районі. Вони поцілили по території геріатричного центру.

Унаслідок ворожого обстрілу поранення дістали двоє медичних працівників.

"Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - наголосили в прокуратурі.