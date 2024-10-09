Уночі РФ вдарила по геріатричному центру на Херсонщині: постраждали двоє медпрацівників
Близько 2 ночі 9 жовтня російський ворог завдав артилерійського обстрілу по геріатричному центру на Херсонщині. Через це постраждали двоє медичних працівників
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Зазначається, що близько 02:00 окупанти з артилерійської зброї обстріляли Степанівку у Херсонському районі. Вони поцілили по території геріатричного центру.
Унаслідок ворожого обстрілу поранення дістали двоє медичних працівників.
"Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - наголосили в прокуратурі.
- Російська окупаційна армія 8 жовтня вдарила артилерійським снарядом по магазину в Антонівці Херсонської області, унаслідок чого є загиблий і постраждалі. Згодом РФ атакувала Берислав.
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