РФ артилерією вдарила по Антонівці та з дрона атакувала Берислав на Херсонщині: є загиблий і постраждалі

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

За попередньою інформацією, постраждали декілька людей, зокрема, 48-річний чоловік, який дістав вибухову травму й ампутацію гомілки. Він перебуває в лікарні.

Також через ворожий артилерійський удар серйозних руйнувань зазнала будівля магазину.

Уже пізніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через атаку загинула людина, а кількість постраждалих виросла до 6.

"До лікарні доставили чоловіків, 53, 48 та 27 років, а також 42-річну жінку. У потерпілих - вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Вони - під наглядом лікарів. Також медики "швидкої" на місці надали допомогу 46-річній місцеві жительці", - розповів Прокудін.

Згодом в ОВА повідомили, що росіяни близько 11:20 росіяни атакували з дрона чоловіка у Бериславі.

"Через скидання вибухівки 63-річний місцевий житель дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Швидка доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги", - йдеться у повідомленні.