РФ артилерією вдарила по Антонівці та з дрона атакувала Берислав на Херсонщині: є загиблий і постраждалі
Російська окупаційна армія вдарила артилерійським снарядом по магазину в Антонівці Херсонської області, унаслідок чого є загиблий і постраждалі. Згодом РФ атакувала Берислав
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
За попередньою інформацією, постраждали декілька людей, зокрема, 48-річний чоловік, який дістав вибухову травму й ампутацію гомілки. Він перебуває в лікарні.
Також через ворожий артилерійський удар серйозних руйнувань зазнала будівля магазину.
Уже пізніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через атаку загинула людина, а кількість постраждалих виросла до 6.
"До лікарні доставили чоловіків, 53, 48 та 27 років, а також 42-річну жінку. У потерпілих - вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Вони - під наглядом лікарів. Також медики "швидкої" на місці надали допомогу 46-річній місцеві жительці", - розповів Прокудін.
Згодом в ОВА повідомили, що росіяни близько 11:20 росіяни атакували з дрона чоловіка у Бериславі.
"Через скидання вибухівки 63-річний місцевий житель дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Швидка доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги", - йдеться у повідомленні.
- У вівторок, 8 жовтня, російська армія вдарила по Індустріальному районі Харкова. Пошкоджене цивільне виробництво, спалахнула пожежа, 16 людей поранені.
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