Минулої доби росіяни поранили чотирьох мирних жителів Донеччини

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 4 грудня росіяни поранили 4 жителів Донеччини: 3 у Костянтинівці і 1 у Шевченку", - зазначив Філашкін.

За його інформацією, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2892 людини, ще 6495 осіб отримали поранення. Це – дані без урахування Маріуполя та Волновахи.