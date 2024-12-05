Минулої доби росіяни поранили чотирьох мирних жителів Донеччини
Протягом минулої доби, 4 грудня, російські окупанти поранили чотирьох мирних жителів Донецької області
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 4 грудня росіяни поранили 4 жителів Донеччини: 3 у Костянтинівці і 1 у Шевченку", - зазначив Філашкін.
За його інформацією, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2892 людини, ще 6495 осіб отримали поранення. Це – дані без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Протягом 2 грудня, через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще троє отримали поранення.
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