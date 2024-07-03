Модифіковані росіянами ФАБ-500 дістають до будь-якої точки Харкова, - Синєгубов
Російські окупанти почали бити по Харкову керованими авіабомбами ФАБ-500, які вони модифікували. Тепер вони дістають до будь-якої точки міста
Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у етері телемарафону.
"Ворог почав бити по Харкову керованими авіабомбами типу ФАБ-500, які мають досить серйозні руйнівні сили", - сказав він.
Синєгубов уточнив, що спочатку РФ використовувала ФАБи-500 лише на Куп’янському напрямку, проте росіяни модифікували їх. За його словами, керована авіабомба летить на відстань до 80 км, через що дістає до будь-якої точки Харкова.
"Наразі його (ФАБ-500, - ред.) було модифіковано, він вже летить на відстань до 80 км, тому дістає до будь-якої точки Харкова. Тому повітряні тривоги, які у нас лунають по майже 12 або 16 годин, всі вони є реальними", - зазначив очільник ОВА.
- 27 червня російська терористична армія уперше атакувала Харків ФАБ-500 з модулем планерування та корекції: окупанти вдарили по житловому району та гуртожитку навчального закладу. Постраждали люди.
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