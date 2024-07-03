Модифіковані росіянами ФАБ-500 дістають до будь-якої точки Харкова, - Синєгубов

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у етері телемарафону.

"Ворог почав бити по Харкову керованими авіабомбами типу ФАБ-500, які мають досить серйозні руйнівні сили", - сказав він.

Синєгубов уточнив, що спочатку РФ використовувала ФАБи-500 лише на Куп’янському напрямку, проте росіяни модифікували їх. За його словами, керована авіабомба летить на відстань до 80 км, через що дістає до будь-якої точки Харкова.

"Наразі його (ФАБ-500, - ред.) було модифіковано, він вже летить на відстань до 80 км, тому дістає до будь-якої точки Харкова. Тому повітряні тривоги, які у нас лунають по майже 12 або 16 годин, всі вони є реальними", - зазначив очільник ОВА.