"Москва не хоче переговорів": у ЦПД пояснили, чому Путін знову заговорив про "неможливість" діалогу з Україною

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Центру протидії дезінформації.

Ворожа пропаганда зараз активно поширює заяву російського диктатора Володимира Путіна, який просуває наратив про нібито неможливість ведення переговорів з Україною. Це відбувається на фоні подій у Курській області.

"Путін повторив поширювані роспропагандою дезінформаційні меседжі для дискредитації України, звинувативши ЗСУ у нібито невибіркових "ударах по мирних людях" та "створенні загрози ядерному об’єкту". Тоді як саме цим займаються російські військові в Україні вже третій рік. Не свідчить про декларовану Путіним "готовність Москви до діалогу" і розширення РФ фронту на Донеччині", - пише ЦПД.

У Центрі впевнені, що Москва не хоче переговорів і прагне продовження війни. Чергові заяви російського диктатора є лише виправданням, щоб ввести в оману світову спільноту та власне населення.