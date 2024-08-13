"Москва не хоче переговорів": у ЦПД пояснили, чому Путін знову заговорив про "неможливість" діалогу з Україною
У Центрі протидії дезінформації пояснили, для чого лідер російських терористів Володимир Путін знову заговорив про "неможливість" діалогу з Україною
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Центру протидії дезінформації.
Ворожа пропаганда зараз активно поширює заяву російського диктатора Володимира Путіна, який просуває наратив про нібито неможливість ведення переговорів з Україною. Це відбувається на фоні подій у Курській області.
"Путін повторив поширювані роспропагандою дезінформаційні меседжі для дискредитації України, звинувативши ЗСУ у нібито невибіркових "ударах по мирних людях" та "створенні загрози ядерному об’єкту". Тоді як саме цим займаються російські військові в Україні вже третій рік. Не свідчить про декларовану Путіним "готовність Москви до діалогу" і розширення РФ фронту на Донеччині", - пише ЦПД.
У Центрі впевнені, що Москва не хоче переговорів і прагне продовження війни. Чергові заяви російського диктатора є лише виправданням, щоб ввести в оману світову спільноту та власне населення.
- 13 серпня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що якщо очільника Кремля Володимира Путіна турбують події у Курський області, він може припинити війну.
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