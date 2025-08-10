МОЗ ігнорує потребу розбронювання цивільних лікарів, яких сьогодні не вистачає на стабпунктах, - волонтерка Корчинська

Про це в етері Еспресо розповіла волонтерка Оксана Корчинська.

"МОЗ сьогодні ігнорує наше прохання про розбронювання цивільних лікарів, які дуже потрібні на стабілізаційних пунктах. В цій ситуації нічого не змінюється. На наступному тижні в нас чергова нарада з цього питання. Вони розповідають, що без бажання лікарів їх не можна розбронювати. Там зараз є компромісний варіант з контрактом терміном у 1 рік. Втім, у нас є люди, які три роки тому пішли на фронт. Є деякі з трьома і більше дітьми й вони мають законне право звільнитись з ЗСУ. Втім, вони не можуть цього зробити, бо немає заміни, немає ротації. Натомість Львівська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільські області має достатньо лікарів, які б могли працювати на стабілізаційних пунктах. Там на одне хірургічне відділення подекуди накопичилось по 10-15 хірургів тільки, щоб на пів ставки триматись і ховатись від можливого розбронювання, а далі вже починається корупція на рівні Департаментів охорони здоровʼя. Тому я вважаю ганебною ситуацію, коли в нашій країні МОЗ не здатний розбронювати 1000 лікарів, яких зараз потребує військо. До того ж потребує не на першій лінії фронту, а стабілізаційні пункти й госпітальна ланка", - повідомила Корчинська

Волонтерка назвала такі рішення МОЗ саботажем, оскільки медики сьогодні вкрай потрібні у війську й цивільних лікарнях прифронтових міст

"Проблема є і, на жаль, МОЗ нас не чує. На наступному тижні чергова нарада і я підозрюю, що знову ми почуємо теж саме. Це популізм. Таке відчуття, що у МОЗ готуються до певних виборів і мені боляче це знати й бачити. Бо для мене просто дивовижно, що Запорізька область розбронювала 70 лікарів, 39 з них вже призвали. Цих лікарів навпаки чіпати не можна, це прифронтова зона. Те ж саме стосується й Харкова, Краматорська, Миколаєва. У цих містах і так є дефіцит лікарів у цивільних лікарнях. Втім, ці області спроможні це зробити, а західні області чомусь ні", - додала вона.



