"Може статися так, що всі громадяни нашої країни будуть змушені ставати до зброї", - ексречник Генштабу Селезньов про мобілізацію жінок
Речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) військовий експерт Владислав Селезньов підкреслив актуальність питання мобілізації жінок, враховуючи постійну загрозу від Російської Федерації та вже наявний внесок жінок в армії
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Щодо обов'язкової мобілізації жінок до війська, Селезньов сказав: "Досить жвава дискусія розгорнулася в українському сегменті інтернету після того, як пані Оксана зробила таку заяву, але ж очевидно, що ми маємо розуміти, що Російська Федерація нікуди в перспективі не дінеться, а це значить, що питання ресурсні, людські залишаються актуальними. Насправді ізраїльський досвід є унікальним, чи можемо ми 100% інвертувати це в нашу сучасну дійсність? - питання дуже дискусійне, але те, що вже нині в українському війську служать вже щонайменше кілька десятків тисяч військовослужбовців-жінок".
Ексречник Генштабу наголосив, що нині в ЗСУ жінки служать, як на офіцерських посадах, так і командирів бойових підрозділів.
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"Значить тут питання має бути не стільки пов'язане з гендерною політикою, скільки щодо професійних навичок, фахових здібностей та професіоналізму громадян нашої країни, які готові зі зброєю захищати нашу землю. Я думаю, що тут має працювати більш детально відповідна експертна спільнота, вивчаючи питання і соціальні ризики тих процесів, і готовність переважної більшості наших жінок братися за зброю. Але знову ж таки, Україна в нас одна, у нас немає іншої землі, ворог абсолютно не приховує своїх зазіхань, а отже може статися так, що всі громадяни нашої країни будуть змушені ставати до зброї, бо шансів вижити у разі окупації в українців нема", - підсумував Селезньов.
Що передувало
У мережі поширюють інтерв'ю Times, де радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва нібито сказала про те, що Україні незабаром доведеться мобілізувати жінок.
На підсумковій пресконференції в грудні 2023 року президент Зеленський сказав, що не підтримує ідею мобілізації жінок.
Згодом ЦПД заявив, що питання мобілізації жінок в Україні не розглядають.
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