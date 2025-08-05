Може виявитися, що російський ВПК має в Індії окремий фронт для свого посилення, - Defense Express

Про це заявив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в етері Еспресо.

"Якщо спробувати фігурально побудувати фактичний рівень поточної воєнно-технічної співпраці між Росією і Індією, то оця деталь з "шахедами" і індійськими деталями, вона опиниться не те, що на верхівці Айсберга, на верхівці верхівки Айсберга. Росія зараз для Індії будує, наприклад, фрегати на які можна заряджати ракети - або "Калібр" або "Онікс". Росія і Індія продовжують виробляти спільно ракети, які мають індійське призначення BrahMos, а по факту є ракетами П-800 "Онікс", які застосовувались для ударів по Україні", - сказав він.

Експерт навів ще кілька прикладів.

"Індія удає, що вона імпортозамістилася в обслуговуванні танків російського виробництва Т-72 і Т-90, але чомусь це імпортозаміщення відбувається за участі російських спеціалістів. Індія удає, що вона імпортозамістилася в обслуговуванні авіатехніки радянського та російського зразка - тільки це теж чомусь відбувається за наглядом російських спеціалістів", - зазначив Киричевський.

Він вважає що, що з нашої офіційно-дипломатичної точки зору, було вирішено взяти лише один такий поверховий факт, щоб втримати в певному балансі відносини з Індією.

"Тому що, якщо брати фактично воєнно-технічну сторону, то вважайте, аби так не вийшло, що в результаті проведеного аналізу, в Індії російський ВПК має окремий, так би мовити, фронт для свого посилення. Там занадто широка співпраця. Можливо, з індусами у російського ВПК відносини виглядають явно кращими, чим з китайськими колегами", - додав експерт.

На думку Киричевського, там дуже багато проблемних моментів.

"Одна справа - це коли там щось росіяни отримують контрабанду і покупці на тій стороні просто удають, що вони не знають, кому вони продають. Коли там буквально йде пряма співпраця, тобто от російські воєнні специ на території Індії, Індія розповідає про не треба лицемірити. Це щось починає нагадувати приблизно як заява Ірану, коли там почали фіксувати "шахеди" у 2022 році, а Іран удавав, що це ми проти тероризму, а все винен там от безбожний захід. Щось Індія по такому курсу пішла", - підсумував він.