У російських "шахедах" знайшли індійські компоненти

Про це повідомляє The Hindustan Times.

Українська сторона неодноразово порушувала це питання дипломатичним шляхом, зокрема надсилала офіційні звернення до міністерства закордонних справ Індії після того, як відповідні компоненти були знайдені в дронах Shahed-136. Також цю тему українські дипломати обговорювали з представником ЄС із питань санкцій Девідом О’Салліваном під час його візиту до Нью-Делі в липні.

Розслідування української сторони показало, що в дронах використовуються деталі, пов’язані з індійськими компаніями Vishay Intertechnology та Aura Semiconductor. Зокрема, діодний міст E300359 виробництва Vishay (зібраний в Індії) входить до блоку стабілізації напруги дрона, а мікросхема AU5426A від Aura Semiconductor застосовується в антені, стійкій до засобів радіоелектронної боротьби.

За словами джерел, формально компанії не порушили індійського законодавства. У МЗС Індії зазначили, що експорт товарів подвійного призначення відбувається згідно з міжнародними зобов’язаннями країни у сфері нерозповсюдження та внутрішніми правилами експортного контролю.

Українське посольство в Індії ситуацію офіційно не коментувало, але розвідка Міноборони України (ГУР) повідомляла про знайдені індійські компоненти в дронах Shahed на своїх офіційних каналах у соцмережах.

Що кажуть в ОП

Керівник ОП Андрій Єрмак закликав позбавити РФ можливості отримувати деталі з інших країн.

"Необхідно позбавити росіян можливостей отримувати компоненти з інших країн і зупинити вбивства українців. Також купівля російських енергоресурсів - це фінансування війни, яке не сприяє миру", - написав він.