Можливий удар "Орєшником" по Києву - це завершення всіх можливостей для перемовин, - генерал-майор запасу СБУ Ягун
Удар по Києву "Орешніком" - це фактично завершення будь-яких можливостей для подальшого перемовного процесу, якого дуже потребує саме Росія
Про це в етері Еспресо заявив заступник голови СБУ в 2014-2015 роках, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.
"В мене є великий сумнів, що у них є цей "Орешник", тому що ця зброя не стоїть в них на озброєнні. В них було п'ять ракет, це інформація від західних розвідок. Дві вони використали - одна долетіла до Дніпра, одна ніби вибухнула в повітрі, а три були недороблені, тому що, немає деталей. Можливо, вони ще одну доробили", - сказав він.
Ягун додав, що проблема для росіян в тому, що це зброя, яка підпадає під класифікацію - "балістична зброя - носій ядерного озброєння".
"Для того, щоб її запустити і не мати проблем з боку, наприклад, США, треба попередити за певний період, що вони будуть використовувати експериментальну зброю, стріляти кудись по полігону. Коли вони це зроблять, ми побачимо реакцію посольства США і реакцію Держдепу щодо громадян США. Ми будемо знати це заздалегідь - напевно, ще за добу, як вони спробують це використати. Не факт, що вони вдарять саме по Києву, тому що удар по Києву "Орешніком" - це фактично завершення будь-яких можливостей для подальшого перемовного процесу, якого вони дуже потребують. Не стільки Україна, як сама Росія - це для них зараз величезна проблема, як зупинити війну на вигідних для себе умовах і зберегти обличчя", - вважає ексзаступник голови СБУ.
- Вранці 7 травня російські пропагандисти повідомили, що Путін начебто доручив Міноборони визначити цілі у Києві для удару "Орешніком" у відповідь на потенційні українські атаки у Москві в День перемоги.
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