Можливості постачати гуманітарну допомогу на ТОТ Запорізької області немає вже понад рік, - голова ОВА Федоров
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що шлях на тимчасово окуповані території області займає 4-5 днів та проходить через щонайменше 4-5 кордонів
Про це він повідомив у Telegram.
Він заявив, що понад рік відсутня можливість гуманітарно підтримувати українців, які залишились у тимчасовій окупації.
"Що стосується окупованої території, то зв’язку і постачання ні гуманітарних ресурсів, ні будь-чого іншого - немає такої можливості, тому що сьогодні шлях на окуповану територію, він займає 4-5 днів, і це ж щонайменше 4-5 кордонів, починаючи від польського, білоруського, ерефівського, а потім ще й на території тимчасово окупованого Криму, тимчасово окупованої Запорізької області, тож нічого туди не доїжджає вже більш ніж рік", - зазначив очільник області.
Надскладна гуманітарна ситуація у прифронтових населених пунктах регіону, це зокрема Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ.
За словами Федорова, місцеві громади й адміністрації роблять все можливе, аби забезпечити людей, які там лишаються, адже евакуюватись вони не панують.
"Сьогодні про евакуацію масово не йдеться, всі ті мешканці, хто хотів виїхати, вони вже виїхали, сьогодні поліція, рятувальники готові забезпечувати евакуацію, але мало бажаючих, за останній тиждень це декілька людей, хто погодився виїхати", - додав голова Запорізької ОВА.
- 8 липня, очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що російська пропаганда на тимчасово окупованій території регіону триває "нескінченним потоком", а у мешканців зовсім не лишилося ресурсів, де можна було б знайти правдиву інформацію.
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