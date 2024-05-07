Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Можуть бути прикордонні бої на Харківщині та Сумщині: генерал Кривонос про активізацію росіян на північно-східному напрямку
Ексклюзив

Можуть бути прикордонні бої на Харківщині та Сумщині: генерал Кривонос про активізацію росіян на північно-східному напрямку

7 травня, 2024 вiвторок
21:13
Війна з Росією Сергій Кривонос
Зміст

Ексзаступник секретаря РНБО, політичний та військовий діяч, генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос зазначив, що у противника недостатньо сил та засобів для наступальних дій у напрямку Сум та Харкова

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Окремо, що стосується Сум та Харкова, то росіяни мають певну кількість сил та засобів на рівні 50 тис., які вони розмазали по територіях Брянської, Білгородської та Курської областей, але їм цього явно недостатньо для початку наступальних дій. Однак це може дати противнику спроможність ведення прикордонних боїв з метою відтягування наших сил та засобів від російсько-українського фронту. Це вони роблять досить ефективно", - зауважив генерал-майор запасу ЗСУ.

За його словами, на інших ділянках фронту ситуація достатньо складна.

"Росіяни мають потужну перевагу у кількості артилерії, пануванні у повітрі, також у чисельності людей, які ведуть наступальні дії на певних ділянках фронту. Одне з головних завдань, яке українська влада мусить вирішувати, - не тільки забезпечення необхідної кількості зброї для наших хлопців на передньому краї, але й забезпечення людьми, які б могли змінити бійців в окопах", - підкреслив Сергій Кривонос.

  • 7 травня у вечірньому зведенні Генштабу повідомлялося, що протягом доби на фронті відбулося 64 бойові зіткнення. Сили оборони відбити 54 ворожі атаки на семи напрямках, 18 із них - на Авдіївському.
Теги:
Україна
російська армія
Сумщина
ЗСУ
Харківщина
зброя для України
Читайте також:
Українська дитина рятується від російської агресії, фото на вокзалі Перемишля, Польща, 27.02.2022
Автор Олександр Борисов
6 травня, 2024 понедiлок
Німеччина. Як живе табір з українськими біженцями
Сі Цзіньпін та Джо Байден
Автор Антін Борковський
5 травня, 2024 неділя
США порушили ще одні червоні лінії РФ, але роблять це обережно, щоб не розлютити Путіна, - дипломат Брайза
Олександра Матвійчук
Автор Віталій Портников
5 травня, 2024 неділя
Українці, які не можуть виплеснути свою злість на росіян, починають виливати її на самих себе, — лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.22
    Купівля 39.22
    Продаж 39.74
  • EUR
    Купівля 42.14
    Продаж 42.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
7 травня
22:16
ГУР
ГУР вивело з ладу онлайн-сервіси компанії РФ 1С
21:55
Евіка Сіліня
Прем'єрка Латвії Сіліня звинуватила Росію у залякуванні учасників Саміту миру ядерними погрозами
21:20
Берлін, 9 травня 2023
У Берліні заборонили використання прапорів Росії та України 8-9 травня
21:17
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Можливості дій противника неподалік Харкова й Сум, літній наступ РФ та мобілізація до ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
21:15
Військовий літак Іл-20М КООТ-А
Польща підняла винищувачі через літак РФ над Балтійським морем
20:51
Рустем Умєров і Ллойд Остін
Підготовка ліній фортифікацій і ракети для ППО: Умєров провів телефонну розмову з Остіном
20:34
За позовом прокуратури державі повернуто землі лісового фонду на Одещині вартістю 7 млрд грн
Державі повернули землі лісового фонду на Одещині вартістю 7 млрд грн
20:23
Володимир Путін та Рамзан Кадиров (праворуч)
"Київський режим зганяє злість на цивільних жителях Донбасу та Білгорода": росфейки за 7 травня
20:16
Ексклюзив
білоруські військові лукашенко
"Буде керувати генштаб РФ": Defence Express про перевірку носіїв тактичної ядерної зброї у Білорусі
20:08
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих атак. За добу на фронті відбулося 64 бойові зіткнення
20:06
OPINION
Ігор Гулик
Путін і друге пришестя Христа
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 804-го дня війни: біля Новомихайлівки зупинили оригінальний штурм окупантів, Укрзалізниця встановила рекорд, а енергетики створюють "розумні" електромережі
19:59
Ексклюзив
мобілізація
"Можна оштрафувати кожного військовозобов'язаного": нардеп Осадчук про покарання, яке передбачає законопроєкт про мобілізацію
19:56
Джордж Камбосос
Суперник Ломаченка перед боєм з українцем порівняв його з Ейнштейном
19:50
ЗСУ дрон безпілотник
Уряд підтримав указ Зеленського про створення Сил безпілотних систем
19:37
суд
Крадіжки, ДТП і ймовірне зґвалтування: ЗМІ назвали кількість зупинених справ через мобілізацію обвинувачених
19:34
Володимир Зеленський
Зеленський особисто запросив на Саміт миру ще 4 країни
19:24
Apple
Apple представила два нові планшети iPad Air та iPad Pro
19:07
Смартфон
Офіційні канали Дії та Мінцифри з'явилися у WhatsApp
18:52
Кропивницький кримінал суспільство
У парку розваг Кропивницького жінка випала з оглядового колеса і розбилась
18:51
міжнародна організація Freedom House
РФ визнала небажаною міжнародну організацію Freedom House, яка закликала допомагати Україні
18:49
Трамп
Трамп закликав Грін відмовитися від спроб відправити Джонсона у відставку, - ЗМІ
18:44
Ексклюзив
Карта бойових дій: Авдіївка
У ворога ще є два тижні "вікна можливостей": полковник ЗСУ Селезньов про ситуацію на Авдіївському напрямку
18:44
Кіліан Мбаппе, Ліга чемпіонів, ПСЖ
ПСЖ -"Борусія Дортмунд": букмекери дали фінальний прогноз на півфінал Ліги чемпіонів
18:40
на фото наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Артобстріли й 14 дронів: окупанти поранили чотирьох людей на Дніпропетровщині
18:35
Ракетний удар по Одесі 29 квітня 2024 року
Внаслідок ракетних обстрілів Одеси 29, 30 квітня та 1 травня у лікарнях досі перебувають 15 людей
18:32
Латвія технології допомога Україні
Латвія передала Україні засоби зв'язку на 100 тис. євро
18:27
Оновлено
Військово-лікарська комісія, ВЛК
У Кривому Розі в ТЦК помер військовозобов'язаний. Прокуратура відкрила провадження
18:26
Георгій Судаков (ліворуч), Шахтар - Антверпен
"Шахтар" вимагає у європейських топ-клубів 70 млн євро за свого зіркового футболіста
18:16
хакер
Британія, США й Австралія запровадили санкції проти російського лідера хакерської мережі LockBit
18:15
Patriot
Нідерланди розмістять у Литві систему Patriot
18:07
OPINION
Віктор Шлінчак
Новина про Мішель Обаму — це скислий інформаційний борщ
17:56
Білорусь видала паливні баки Су-25 за ядерні боєприпаси, - "Гаюн"
17:53
війна з Росією ЄС допомога Україні зброя для України Кабмін України
Понад 140 учасників: у Брюсселі відбувся Форум оборонної промисловості ЄС-Україна
17:46
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
Україна може використовувати італійську зброю лише в межах своїх кордонів, - глава МЗС Таяні
17:45
На фото: Macklemore
Американський репер Macklemore випустив трек на підтримку Палестини
17:43
фортифікація, обладнання рубежів оборони, ЗСУ
Уряд затвердив порядок прийняття, утримання обслуговування та ведення обліку фортифікацій
17:39
Олександр Усик
"З маленького кролика у вовка": ексчемпіон світу заявив про фантастичне перевтілення Усика
17:31
Ексклюзив
ядерна зброя росії
Приховано підготуватися навіть до імітації відпрацювання ядерної зброї росіяни не зможуть: Defence Express про військові навчання РФ
17:20
Оновлено
інавгурація путіна
Названо країни ЄС, окрім Франції, представники яких відвідали "інавгурацію" Путіна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV