Можуть бути прикордонні бої на Харківщині та Сумщині: генерал Кривонос про активізацію росіян на північно-східному напрямку

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Окремо, що стосується Сум та Харкова, то росіяни мають певну кількість сил та засобів на рівні 50 тис., які вони розмазали по територіях Брянської, Білгородської та Курської областей, але їм цього явно недостатньо для початку наступальних дій. Однак це може дати противнику спроможність ведення прикордонних боїв з метою відтягування наших сил та засобів від російсько-українського фронту. Це вони роблять досить ефективно", - зауважив генерал-майор запасу ЗСУ.

За його словами, на інших ділянках фронту ситуація достатньо складна.

"Росіяни мають потужну перевагу у кількості артилерії, пануванні у повітрі, також у чисельності людей, які ведуть наступальні дії на певних ділянках фронту. Одне з головних завдань, яке українська влада мусить вирішувати, - не тільки забезпечення необхідної кількості зброї для наших хлопців на передньому краї, але й забезпечення людьми, які б могли змінити бійців в окопах", - підкреслив Сергій Кривонос.